Ragazzina picchiata da coetanea alla Villa Comunale

Ancora un episodio di brutale violenza nel mondo giovanile. Stavolta accade a Chieti, nella centralissima Villa Comunale dove una ragazzina è stata brutalmente picchiata da una coetanea sotto lo sguardo divertito di altri giovani. A riportare la notizia è il giornalista Orlando D’Angelo sul quotidiano IlCentro che, nell’edizione odierna, racconta la vicenda. Un passante ha ripreso col cellulare la violenza e l’ha inviata alla polizia tramite l’app YouPol. Ora sono in corso le indagini per individuare i responsabili che verranno certamente denunciati alla procura della repubblica del capoluogo teatino. Tuttavia il problema resta: cosa sta accadendo ai nostri ragazzi? Come affrontare queste situazioni di disagio? Ai professionisti delle scienze sociali e pedagogia la risposta a questi feroci quesiti.