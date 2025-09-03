Alla Villa Comunale la Festa dell'Unità

Emozioni ed eventi, sabato 6 settembre, alla Villa Comunale di Chieti. La serata si inserisce nell’ambito della Festa Provinciale dell’Unità. Il programma prevede un mix di stand-up comedy, dj set e live music, con nomi di rilievo della scena satirica e musicale italiana.

Si comincia alle ore 20:00 con lo spettacolo di stand-up comedy "Quando c’era LEI" di Daniele Fabbri, uno dei protagonisti assoluti della comicità satirica italiana. Attore, autore e veterano della stand-up comedy con oltre 15 anni di carriera, Fabbri è noto per la sua scrittura tagliente e senza compromessi, capace di trasformare i monologhi comici in veri e propri pezzi di letteratura satirica. Lo spettacolo, che gioca con le ambiguità del passato e del presente, offre una riflessione ironica e profonda sui nostri tempi, guidata dalla sua satira pungente. Fabbri è anche ideatore del progetto “Difendi la Satira”, nato per sostenere gli autori satirici colpiti da querele intimidatorie (Giorgia Meloni, pochi mesi fa ha querelato il comico).

A seguire, alle ore 21:15, il dj-set pre party di ELETTRA scalderà il pubblico in attesa del concerto dei Voina.

Alle ore 22:00 salirà sul palco la band abruzzese, nata a Lanciano, reduce dal successo del nuovo album “Kintsugi” (V4V Records, febbraio 2024). Formatisi nel 2005, i Voina hanno all’attivo quattro album in studio e numerosi tour che li hanno portati ad aprire concerti per artisti del calibro di Kasabian, Afterhours e Caparezza. Vincitori del Premio MEI come miglior gruppo emergente nel 2016, sono noti per hit come “Io non ho quel non so che” e per un sound che spazia dal rock all’indie, che ha conquistato pubblico e critica.

La serata proseguirà alle ore 23:30 con l’after party dj-set a cura di Cøso, Stefano D’Elia e Radiocroma, per chiudere in bellezza una notte all’insegna del divertimento e della buona musica.