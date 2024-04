Regione Abruzzo: i nomi della nuova Giunta Marsilio

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dopo l’elezione del presidente del consiglio regionale in Lorenzo Sospiri (Vice Luca De Renzis), ha annunciato i nomi che comporranno l’esecutivo della “XII Legislatura”.

I nuovi assessori del consiglio regionale d’Abruzzo sono:

Emanuele Imprudente, vicepresidente (Agricoltura)

Umberto D’Annuntiis, Lavori Pubblici

Mario Quaglieri, Bilancio

Roberto Santangelo, Politiche Sociali

Nicoletta Veri, Sanità

Tiziana Magnacca, Attività Produttive





Durante il suo discorso Marsilio ha invitato l’assemblea a riflettere sul numero dei componenti della giunta e del consiglio regionale poiché, a detta del presidente, sarebbero pochi per dover affrontare le complessità di un territorio come l’Abruzzo e per raccordarsi con i Ministeri.