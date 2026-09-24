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Tutela animali, casa e memoria storica: le 'idee' di AVS per Chieti

Il gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra, su iniziativa di Alberta Giannini, chiede interventi su circo senza animali, aree sgambamento, mobilità ERP e Albo d'Oro degli Internati Militari

Tutela animali, casa e memoria storica: le 'idee' di AVS per Chieti

Un pacchetto di iniziative concrete che spazia dal benessere animale alle politiche abitative, fino alla valorizzazione della memoria storica. Il gruppo consiliare di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) al Comune di Chieti, su iniziativa della consigliera Alberta Giannini, ha depositato quattro differenti mozioni rivolte al Sindaco e alla Giunta per sollecitare interventi urgenti ed efficaci su temi cruciali per la cittadinanza.

Le mozioni nel dettaglio:

1. Circo contemporaneo senza animali e incentivi virtuosi: Nel solco dell'articolo 9 della Costituzione e del Codice dello Spettacolo, la mozione propone di incentivare il circo contemporaneo e le arti viaggianti che non impiegano animali. Tra le misure richieste figurano la priorità nell'assegnazione degli spazi pubblici, criteri premiali nei bandi e l'esclusione da patrocini, contributi o agevolazioni economiche comunali per gli spettacoli che continuano a impiegare animali.
2. Nuove aree di sgambamento cani a Chieti Scalo e Chieti Alta: Per rispondere alle esigenze dei numerosi proprietari di animali d'affezione e garantire il decoro urbano, AVS propone la realizzazione di due aree dedicate allo sgambamento dei cani: a Chieti Scalo in via Smirne; a Chieti Alta all'interno del Parco della Maiella. L'iniziativa punta a riqualificare questi spazi dotandoli di recinzioni, cancelli di sicurezza, fontanelle, panchine e cestini dedicati.
3. Sblocco della mobilità volontaria negli alloggi ERP: Richiamando la Legge Regionale Abruzzo n. 96/1996, la mozione chiede l'emanazione urgente del bando per la mobilità volontaria negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. L'assenza del bando da diversi anni sta impedendo il cambio alloggio a famiglie con sopravvenuti problemi di salute, barriere architettoniche, sovraffollamento o sottoutilizzo degli spazi, bloccando di fatto un turnover efficiente.
4. Istituzione dell'Albo d'Oro dei Cittadini Internati Militari (I.M.I.): In linea con la memoria storica di Chieti (Città Aperta e Medaglia d'Oro al Merito Civile), la mozione propone l'istituzione dell'Albo d'Oro dei Cittadini di Chieti Internati Militari Italiani (I.M.I.) nei lager nazisti (1943-1945). L'iniziativa prevede la ricerca archivistica e un avviso pubblico per raccogliere le testimonianze delle famiglie, oltre a percorsi didattici con le scuole in occasione del Giorno della Memoria e del 25 Aprile.

«Con questo pacchetto di mozioni vogliamo portare al centro dell'agenda politica cittadina risposte pratiche e umane a problemi che riguardano la quotidianità delle persone, la dignità della nostra comunità e il rispetto dell'ambiente e degli animali – così la consigliera Alberta Giannini -. Sul fronte abitativo, in un momento di grave sofferenza economica, non possiamo permettere che la burocrazia blocchi il diritto alla casa o impedisca a famiglie con anziani e disabili di accedere a un alloggio idoneo e privo di barriere architettoniche. Allo stesso tempo, intendiamo promuovere una città più vivibile e rispettosa di ogni forma di vita: la creazione di aree sgambamento moderne e pulite e il sostegno a un circo etico e contemporaneo vanno esattamente in questa direzione. Infine, non dimentichiamo le nostre radici: restituire memoria agli Internati Militari Italiani della nostra città significa onorare la storia di Chieti Città Aperta ed educare le giovani generazioni ai valori della libertà e della resistenza etica. Mi auguro che l'intero Consiglio Comunale saprà cogliere il valore strategico e sociale di queste proposte, approvandole celermente per il bene della nostra collettività».

Tags: Alberta giannini Alleanza Verdi e sinistra Comune di chieti Chieti Mozioni Animali Casa Memoria

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