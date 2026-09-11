Piccoletti (AVS): "Il raduno fascista di Ortona è uno schifo"

"Il raduno fascista di Ortona è uno schifo e una vergogna inaccettabile. Concedere una sala pubblica a un convegno che ospita esponenti dell’estrema destra e propone una riscrittura revisionista della storia, fino a mettere in discussione verità giudiziarie sulla strage di Bologna, è incompatibile con i valori della nostra Repubblica. E non è una questione di libertà di espressione: la libertà non può diventare un alibi per l’apologia del fascismo. Il Viminale deve muoversi nel rispetto della legge e della Costituzione. Per questo anche Alleanza Verdi e Sinistra ha sottoscritto l'interrogazione parlamentare presentata dal Movimento 5 Stelle per chiedere a Piantedosi di prendere posizione". Così Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS sull'appuntamento dal titolo “Da Fiume al dissenso” in programma dal 25 al 27 settembre 2026 ed organizzato dal centro studi "Cittadella per una buona battaglia". Il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, ha confermato l'autorizzazione all'uso della sala pubblica, difendendo la scelta con il richiamo alla libertà di espressione e al rispetto delle regole, scatenando le critiche di chi ritiene l'atto un oltraggio alla memoria della città.