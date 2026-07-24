Il Sindaco Legnini firma l’ordinanza per proteggere i cani e gli animali d’affezione

Garantire la tutela e la salute degli animali d'affezione a fronte delle intense ondate di calore estive. Con questo obiettivo il Sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 24 luglio 2026, per prevenire colpi di calore, disidratazione e condizioni di sofferenza legate alle elevate temperature. Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 30 settembre 2026, recepisce anche il sensibile aumento di segnalazioni giunte da associazioni e cittadini su casi di detenzione di animali in spazi non idonei o privi d'ombra.

I principali divieti e prescrizioni dell'Ordinanza:

Acqua e Ombra: Gli animali tenuti all'esterno devono disporre costantemente di acqua fresca e pulita, di un idoneo riparo e di adeguata ventilazione.

Gli animali tenuti all'esterno devono disporre costantemente di acqua fresca e pulita, di un idoneo riparo e di adeguata ventilazione. Divieto di stazionamento su terrazzi e balconi: È fatto assoluto divieto di detenere, anche temporaneamente, animali su balconi, terrazze o spazi esterni esposti direttamente ai raggi solari e privi di zone d'ombra permanenti e liberamente accessibili.

È fatto assoluto divieto di detenere, anche temporaneamente, animali su balconi, terrazze o spazi esterni esposti direttamente ai raggi solari e privi di zone d'ombra permanenti e liberamente accessibili. No ad animali in auto e gabbie al sole: Vietato lasciare animali all'interno di veicoli parcheggiati o all'interno di trasportini e gabbie esposti al sole.

Vietato lasciare animali all'interno di veicoli parcheggiati o all'interno di trasportini e gabbie esposti al sole. Stop alle catene: È vietato tenere i cani legati a catena o con altri strumenti di contenzione che ne limitino gravemente il movimento (salvo motivate esigenze sanitarie certificate da un veterinario).

L'ordinanza invita inoltre bar, ristoranti, attività commerciali, farmacie e strutture ricettive a posizionare all'esterno una ciotola di acqua fresca e a favorire l'accoglienza degli animali al seguito. L'Amministrazione ha disposto il rafforzamento dei controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine. Le sanzioni amministrative pecuniarie si applicheranno fermo restando il rilievo penale per le fattispecie di maltrattamento.

"L'adozione di questa ordinanza rappresenta un atto di civiltà e di forte responsabilità verso i nostri amici a quattro zampe e un altro tassello che si unisce all'impegno che questa amministrazione ha assunto per la tutela degli animali – dichiara l'Assessore alla Tutela degli Animali, Fabio Stella - . Le temperature estive e i picchi di calore sempre più frequenti possono rivelarsi fatali per un animale lasciato al sole o senza acqua. Con questo provvedimento definiamo regole chiare ed essenziali per la loro salvaguardia, rafforzando contemporaneamente i controlli. Ringrazio fin d'ora i cittadini, i commercianti e le associazioni che ci aiuteranno a diffondere le buone pratiche: la cura e il rispetto per il benessere animale sono un indicatore fondamentale della sensibilità di tutta la nostra comunità".