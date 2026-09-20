Tre vite spezzate in Abruzzo: la strada non perdona

In Abruzzo si contano tre vittime della strada nell'arco di una sola giornata. Il primo episodio si è verificato in mattinata lungo la Statale 16 Adriatica, nel territorio di Ortona: un uomo di 31 anni ha perso il controllo della propria auto, schiantandosi contro un muro di contenimento. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Poche ore prima, nel tardo pomeriggio di ieri, un'altra tragedia si era consumata sulla SP8 Bonifica del Salinello, a Sant'Omero. Una ragazza di 27 anni è morta sul colpo dopo che l'auto su cui viaggiava è finita violentemente contro un albero. Il conducente, un uomo di 47 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale a Teramo.

A chiudere il tragico bilancio è il decesso di un ventenne, avvenuto in ospedale a Pescara dopo tre giorni di agonia. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente la scorsa settimana sulla strada provinciale Pescarese, tra Orsogna e Arielli, quando la sua auto si è ribaltata.