Giovane centauro muore sulle strade d’Abruzzo

Ancora sangue sulle strade d’Abruzzo. Un motociclista di 21 anni, originario del Napoletano, è morto in un incidente stradale avvenuto a Gioia dei Marsi.

Secondo quanto ricostruito la vittima viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari con l’ambulanza, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito.



Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause della caduta e l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi o fattori esterni