“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Giovane centauro muore sulle strade d’Abruzzo
Un motociclista di 21 anni, originario del Napoletano, è morto in un incidente stradale avvenuto a Gioia dei Marsi
Ancora sangue sulle strade d’Abruzzo. Un motociclista di 21 anni, originario del Napoletano, è morto in un incidente stradale avvenuto a Gioia dei Marsi.
Secondo quanto ricostruito la vittima viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Dopo l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari con l’ambulanza, ma i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito.
Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause della caduta e l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi o fattori esterni