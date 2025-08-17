Frase del giorno

17 Ago, 2025
  3. Altro sangue sulle strade d'Abruzzo

motociclista di 37 anni, di origini romene e residente a Civitaquana, è morto in un incidente stradale a Piano d'Orta

Ancora sangue sulle strade d'Abruzzo dove gli incidenti mortali sembrano essere diventati una tragica consuetudine. Stavolta a perdere la vita è stato un motociclista di 37 anni, di origini romene e residente a Civitaquana, deceduto ieri sera intorno alle 19.30 a Piano d’Orta, frazione di Bolognano, lungo la strada che collega il centro abitato a Popoli.

Secondo una prima ricostruzione, due moto di grossa cilindrata si sono scontrate sul curvone che precede l’ingresso in paese. Il 37enne avrebbe perso il controllo del mezzo tagliando la curva e, dopo l’impatto, ha riportato ferite mortali alla testa. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Nell’incidente è rimasto ferito un carabiniere 51enne di Popoli, trasportato all’ospedale locale: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Popoli, Penne e Scafa, i vigili del fuoco di Alanno e i sanitari della Croce Rossa e della Misericordia di Alanno.

 

