Ancora sangue sulle strade d’Abruzzo: morto un 28enne

Ancora sangue sulle strade d’Abruzzo, ancora una vi,ta a perdere la vita e un giovane centauro. Si chiamava Roberto D’Alessio, aveva 28 anni, di professione imprenditore agricolo originario di Elice. Purtroppo un tragico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 29 giugno in località Villa San Romualdo, nel territorio comunale di Castilenti, nella Val Fino, gli ha strappato la vita ed all’affetto dei suoi cari.

Moltissimi i messaggi di cordoglio per questo giovane scomparso troppo presto e conosciutissimo: la famiglia “Fratelli D’Alessio”ed a cui porgiamo le nostre condoglianze, é attiva da quasi settant’anni nel settore dell’allevamento e della produzione di qualità.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in cerca di conferme, erano circa le 14:30 quando il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto, una Jaguar F-Pace con a bordo due turisti finlandesi. L’impatto, estremamente violento, non ha lasciato scampo al centauro, sbalzato a terra dopo un volo di diverse decine di metri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso da Pescara, ma per D’Alessio non c’è stato nulla da fare.

Illesi i due occupanti della vettura, che hanno riportato solo lievi contusioni e non hanno necessitato di cure ospedaliere. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e i carabinieri delle stazioni di Giulianova e Castilenti, incaricati di svolgere i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La strada comunale è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni.