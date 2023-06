Tifoso pugliese maleducato e zozzone maledice il campo del Pescara con la sua orina

È bufera social verso un tifoso foggiano che, ieri mattina, si è recato al campo di allenamento del Pescara, impegnato nella sfida play off domani contro i rossoneri pugliesi, per compiere dei gesti offensivi, volgari ma anche molto ignoranti. Nello specifico l’uomo si è ripreso mentre calpestava il manto verde dell’impianto di via Senna a Montesilvanoauspicando alla sua platea di utenti infortuni ai calciatori biancazzurri (Facundo Lescano). Ma non solo. “L’eroe del momento” ha anche ripreso il punto della panchina dove si siede l’allenatore Zdenek Zeman e lo staff tecnico dove aveva orinato con l’obiettivo di ‘perfezionare’ la maledizione di cui sopra e per cercare di aiutare la sua squadra del cuore, il Foggia, nella sfida di domani sera allo Stadio Adriatico.

Un gesto condannato e denunciato dal club del Delfino, che sul proprio sito comunica: