Arrivederci allo Stadio Adriatico il 27 maggio

Il Pescara, eliminata la Virtus Verona, il prossimo 27 maggio ospiterà in casa l’Entella ed il 31 maggio andrà a Chiavari per la gara di ritorno. Stavolta ai biancoazzurri non basterà un pareggio per passare alla fase successiva, in quanto dovrà segnare almeno un gol in più dei liguri, essendo l’Entella una delle 4 teste di serie insieme a Crotone, Pordenone e Cesena. Lo ha stabilito la Dea bendata che nella sede della Lega Pro a Firenze ha incaricato il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi di sorteggiare gli abbinamenti.

Oltre a Pescara-Entella dovranno confrontarsi nel secondo turno della fase nazionale dei play-off altre sei squadre: Crotone-Foggia, Cesena-Vicenza e Pordenone-Lecco. Le quattro vincitrici accederanno alle semifinali che si disputeranno il 4 giugno e l’8 giugno. Se il Delfino dovesse battere l'Entella, come ci auguriamo, accederà alla semifinale ed incontrerà il vincitore tra Crotone e Foggia. Ed infine le due squadre vittoriose nelle semifinali, si disputeranno il posto in serie B il 13 ed il 18 giugno.