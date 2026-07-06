Testa 'censura' Piero Pelù: "Faccia il cantante no sermoni politici"

"Ancora una volta la cultura, in questo caso musicale, viene politicizzata. E questa volta è successo a Pescara con i Litfiba ed il suo leader Piero Pelù che è riuscito ad intervallare ogni brano ad un pensiero politico più ideologizzante che concreto. La cultura dovrebbe essere scevra da condizionamenti ideologici. Ed invece continuiamo a vedere persone sicuramente ben pagate, che conducono una vita senza privazioni, dirci cosa fare e come fare secondo le loro ideologie per lo più teoriche. È come se uno scienziato durante un convegno si mettesse a fare proclami ideologici. Hanno le loro canzoni, i loro scritti, le loro opere per dire ciò che pensano ed il pubblico, gli ascoltatori, i lettori farsi una propria idea. Usiamo la cultura per accrescere il sapere e non per professare la propria posizione politica. Ha ragione Francesco De Gregori che rifiuta fermamente l'idea dell'artista come 'santone' o educatore politico." Queste le parole del politico pescarese di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, a margine del concerto per il quarantennale di "17Re" dei Litfiba al porto turistico di Pescara. Parole, queste, che sorprendono perché gli artisti come gli intellettuali hanno la responsabilità della visibilità e la libertà di denunciare ciò che vedono di sbagliato nella realtà, come la guerra o l'ingiustizia nella società. E Piero Pelù, oltre che un artista e' anche un attivista: perciò o non lo si invitava oppure non ci si può 'meravigliare' del suo show dato che, appunto, sono quarant'anni che si esibisce sui palchi di tutto il mondo in questo modo.