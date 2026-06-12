Al Marina di Pescara torna "Estatica"

Il porto turistico Marina di Pescara si prepara ad aprire le proprie porte alle 17esima edizione di Estatica, il ricco cartellone di eventi, concerti e spettacoli che, a partire da questa settimana e fino ai primi giorni di settembre, vedrà susseguirsi oltre 60 appuntamenti tra consolidate rassegne, festival di successo e novità.

Il Marina tornerà, così, ad essere il cuore pulsante dell’estate adriatica con concerti, spettacoli ed eventi culturali che spazieranno dal rap all’indie, passando per il cantautorato, il nuovo circo, la letteratura, il teatro dialettale e un appuntamento “da brivido” che sarà tra i primi ad aprire la stagione dei grandi eventi. A presentare il cartellone, questa mattina al porto turistico, sono stati la vicepresidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Linda D’Agostino e il presidente del Marina, Gianni Taucci, alla presenza del presidente dell'Ente Manifestazioni Pescaresi Stefano Cardelli, del parlamentare Guerino Testa e degli organizzatori delle diverse rassegne in programma che, da anni, contribuiscono a costruire un’offerta ampia e ricca di eventi, sotto il coordinamento di Spray Records.

Come di consueto, si inizia Funambolika, il festival internazionale del nuovo circo giunto alla sua ventesima edizione che, da oggi al 14 e poi dal 16 al 20 giugno, vedrà i migliori artisti sulla scena internazionale incantare il pubblico anche nel tendone allestito nella piazza del porto turistico. Domenica 21 giugno a salire sul palco dell’Arena saranno, invece, i talenti abruzzesi che, anche quest’anno, avranno la possibilità di valorizzare la propria musica davanti al pubblico del porto turistico grazie al format “Acustica”. Nel corso della serata sarà presentato l’intero cartellone e l’evento sarà trasmesso in streaming sui canali social di Estatica e del Marina. Si prosegue con la letteratura grazie alla rinnovata collaborazione con il FLA – Festival di Libri e Altrecose che, nella sua versione estiva, animerà il Marina il 22 giugno con Enrico Galiano, e poi ancora il 22 luglio con Antonio Manzini e il 23 luglio con il nuovo format tra le onde “Com’è profondo il FLA – Aperitivo in mare”.

Il 27 giugno appuntamento imperdibile per i più raffinati palati musicali e cinematografici insieme: la visione del film “Profondo rosso” di Dario Argento accompagnato dall’esecuzione dal vivo della colonna sonora originale scritta ed eseguita dai Goblin di Claudio Simonetti. Un’esperienza immersiva che proseguirà con il concerto della band prog-rock che eseguirà le iconiche colonne sonore dei film di successo che li hanno resi celebri in tutto il mondo.

Spazio alla solidarietà il 28 giugno per un evento promosso da Isav che vedrà sul palco i Terza Corsia che cantano Battisti. La stessa band sarà protagonista anche il 16 luglio con Echoes of Time by Floyd on the Wing - Pink Floyd Experience, mentre il 2 luglio la commedia sarà di casa al porto turistico con lo spettacolo “Burraco a tre” di Luca Pompei. Il teatro tornerà protagonista anche il 18 luglio con “Tutta colpa di lu sindache” della compagnia Li Sciarpalite di Teatro e…, e il 20 agosto con “Ultimo banco live”, il format del regista Walter Nanni che garantirà anche musica, talk, comicità e informazione.

Non mancheranno i grandi artisti della musica italiana e internazionale a Estatica 2026 anche grazie alla collaborazione con consolidati festival come il Terrasound, che dal 3 al 5 luglio vedrà esibirsi rispettivamente Delia, i Litfiba e Tony Pitony, per poi tornare dal 21 al 23 agosto con Pippo Sowlo, Mannarino eMorad. Il 19 luglio sarà la volta del cantautore abruzzese Setak, con una tappa del suo Tour 2026, mentre lo Zoo Music Festporterà sul palco pescarese Luca Carboni (1° agosto), Emma (2 agosto), Madame (3 agosto) e Marco Masini (5 agosto). Tornerà al Marina di Pescara anche il Pescara Jazz, con “Blues for Pino” in programma il 13 luglio, e la rassegna musicale Concerti sotto le stelle, con 8 appuntamenti in calendario nel mese di agosto.

Tra i format di successo promossi nell’ambito di Estatica torneranno anche i live di “Combat rock” - il 17 luglio con Bowie vs Depeche Mode, il 24 luglio con Genesis vs Toto, il 25 luglio con Legends of guitars, il 26 luglio con The BiggestCombat Rock Band e il 17 agosto con AC/DC All Stars Rock Night – e i grandi classici della musica italiana con la rassegna CoverLover, il 31 luglio con Mom per Ornella e il 16 agosto con Baglioni-Venditti-Zero. E ancora, l’8 agosto gli amanti della musica rock anni ’90 balleranno con la seconda edizione di Back to Base, mentre le sonorità reggae saranno protagoniste di una nuova edizione dell’Harbour Reggae Festival il 14 agosto.

Tra le novità del 2026: il 28 luglio Luca Ward con la sua iconica voce sarà sul palco con “Oggi voglio essere me stesso”, il 28 luglio andrà in scena “IOSNO - Diventare Io”, un’esperienza unica di esplorazione psicofisica e metacognitiva, il 30 luglio la Premiata Orchestra Squarcioni garantirà un viaggio musicale tra presente e passato con “Questo assurdo bel Paese”, mentre il 10 agosto al Marina risuoneranno le note del pop coreano con K-pop live tribute show.

Non mancheranno le rassegne dedicate al mondo enogastronomico e alle birre artigianali. Dal 10 al 12 luglio tornerà la Mostra Mediterranea – Eccellenze d’Abruzzo, promossa dalla Camera di Commercio e giunta alla sua 40esima edizione, che vedrà al suo interno anche un nuovo appuntamento con Cerasuolo a mare, l’evento ideato da Confesercenti Pescara che scommette sull’abbinamento di vini abruzzesi e prodotti ittici e un’anteprima di Fermenti d’Abruzzo. Il Festival delle birre artigianali, infatti, tornerà come di consueto dal 27 al 31 agosto, mettendo in vetrina 14 birrifici artigianali per cinque serate arricchite da musica dal vivo, workshop e market place.

A chiudere il ricco cartellone di Estatica 2026 sarà il Festival dannunziano, in programma dal 1° al 6 settembre, i cui appuntamenti non sono ancora stati annunciati.

«La Camera di Commercio continua a credere fortemente nel valore della cultura e degli eventi come strumenti di sviluppo economico, attrazione turistica e promozione delle eccellenze locali», evidenzia la vicepresidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Linda D’Agostino. «Per questo desidero rivolgere un ringraziamento particolare all'amministrazione del Marina che continua a puntare la rotta sulla visione della Camera di Commercio, traducendola concretamente in opportunità di crescita, sviluppo e competitività a beneficio delle imprese e dell'intero territorio. L'Abruzzo è una terra ricca di eccellenze e quest'anno molte di queste saranno servite idealmente su un piatto grazie a Mediterranea, uno degli eventi di punta di questa intensa stagione estiva. Mediterranea celebra un traguardo importante: quarant'anni di storia. Saranno tre serate ricchissime di emozioni, memoria, tradizione e innovazione, capaci di raccontare il passato, il presente e il futuro delle nostre produzioni, delle nostre imprese e della nostra identità».

«Estatica si conferma un contenitore di eventi capace di valorizzare il Marina di Pescara come principale polo abruzzese sia per i grandi appuntamenti, che per le iniziative di minoridimensioni», commenta il presidente del porto turistico, Gianni Taucci. «Il nostro obiettivo resta quello di favorire la collaborazione tra gli organizzatori di eventi del territorio, evitando sovrapposizioni e creando opportunità di crescita per tutti. In questa direzione, considerato il perdurare dell'assenza di un teatro all'aperto in città, il Marina di Pescara ha messo a disposizione dell'Ente Manifestazioni Pescaresi i propri spazi per l'organizzazione degli eventi, in uno spirito di collaborazione e nell'interesse dell'intera comunità. Quest'anno, grazie a nuovi spazi e a una capacità organizzativa sempre più ampia, potremo ospitare eventi fino a 10.000 persone, rafforzando il ruolo del porto come luogo aperto alla città. Accanto ai concerti e all'intrattenimento, continueranno a trovare spazio le regate e le attività legate al mare, nel segno di una fruizione sempre più ampia e inclusiva. Auspichiamo che questo impegno venga compreso e apprezzato da cittadini e turisti, perché il Marina di Pescara rappresenta uno dei pochi porti turistici realmente aperti e integrati con la città».