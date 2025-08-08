Frase del giorno

08 Ago, 2025
Alcolici vietati in occasione dei concerti Planet Funk, Fabri Fibra e Willy Peyote

Alcolici vietati in occasione dei concerti dei Planet Funk, Fabri Fibra e Willy Peyote del 9-10-11 agosto. Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato l'ordinanza con la quale ordina il divieto di vendita assoluta nella zona del Porto Turistico 'Marina di Pescara' dalle ore 18:00 alle ore 22:00. La misura si è resa necessaria per tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza urbana in occasione di questi eventi organizzati nell'ambito dello "Zoo Music Fest" che, visti i nomi in campo, richiameranno la folla di giovani delle grandi occasioni.

