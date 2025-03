T-Red col giallo ‘veloce’. Protesta la Cgil

Nella battaglia per l’installazione del dispositivo di countdown (contasecondi) in presenza di impianti semaforici dotati di T-RED ovvero di telecamere che rilevano le infrazioni, la Filt Cgil Abruzzo Molise riscontra le prime risposte da parte delle Amministrazioni Comunali. Dopo Giulianova in provincia di Teramo anche il Comune di San Giovanni Teatino (Sambuceto) in provincia di Chieti, ha deciso di ottemperare alle sollecitazioni avanzate dal sindacato e dalla Prefettura di Chieti, installando il dispositivo countdown sia in Via Roma che lungo la Tiburtina nei pressi dell’impianto semaforico ubicato in prossimità dell’Aeroporto.

E dal marzo 2023 infatti che l’organizzazione sindacale, prendendo spunto dalle importanti novità normative introdotte dal Decreto Ministeriale n. 265 del 5 settembre 2022 e con il quale vennero definite le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini di attuazione per l’installazione, negli impianti semaforici stradali, dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche, denominati “countdown”, interpellò le quattro Prefetture Abruzzesi, nonché il Presidente dell’Anci, affinché le amministrazioni comunali recepissero la necessità di installare soprattutto ai fini della sicurezza dei conducenti dei mezzi pesanti e degli utenti del trasporto pubblico, tali dispositivi.

L’esposto della Filt Cgil trovò un immediato riscontro da parte della Prefettura di Chieti e nello specifico dell’allora Prefetto Dott. La Cioppa, il quale in prima istanza sollecitò la stessa Filt Cgil a fornire una mappatura dettagliata del fenomeno nel territorio di competenza, ovvero la Provincia di Chieti, nella quale era maggiormente diffuso il fenomeno.

A distanza di poco tempo, nel maggio dello stesso anno venne convocato il Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica a cui presero parte oltre alla stessa Filt Cgil Abruzzo Molise rappresentata dal segretario generale, i sindaci dei comuni interessati dal fenomeno, (S. Giovanni Teatino e Vasto), nonché i dirigenti della polizia stradale ed altre autorità.

La decisione adottata dal Comune di S. Giovanni Teatino (Sambuceto) di prestare attenzione alle sollecitazioni del sindacato al fine di migliorare la viabilità e tutelare i conducenti di mezzi pesanti e del trasporto pubblico, va sicuramente nella giusta direzione sconfessando probabilmente quanti maliziosamente mettono in relazione il T- Red con il desiderio delle Amministrazioni Comunali di fare cassa.

Tuttavia, così come dimostra il breve frame video (https://youtube.com/shorts/w-FT_UJwj8g) relativo all’impianto countdown installato nei pressi dell’aeroporto lungo la tiburtina, conferma se ce ne fosse bisogno la durata estremamente ridotta (appena 4/5 secondi) del semaforo giallo e che in molti casi rappresenta soprattutto per i mezzi pesanti (camion e autobus) fonte di pericolo in quanto determina frenate improvvise e accelerazioni pericolose da parte dei conducenti con rischi connessi ai viaggiatori trasportati.

Nell’apprezzare comunque i tentativi delle amministrazioni comunali (da ultimo San Giovani Teatino) di tutelare maggiormente lavoratori e cittadini e di scongiurare sanzioni talvolta ingiuste, sarebbe auspicabile aumentare la soglia temporale del semaforo giallo ed è quanto formalmente chiederemo a tutte le amministrazioni che dovessero adottare tale dispositivo.