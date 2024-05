Corpo.doc presenta “Bibbidi-BODY-dy-Boo“

L’edizione 2024 di CORPO.doc | performance e arti visive, rassegna organizzata dal Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art (CAPPA) di Pescara, prende spunto da un noto brano musicale che accompagna una delle favole più belle animate da Walt Disney: Cenerentola.



Il titolo della canzone è stato modificato e al posto della parola inventatabobbidi troviamo BODY e al posto di magia PERFORMANCE.

Con questa soluzione Ivan D’Alberto, curatore della rassegna, ha dato vita ad un lavoro di sovrapposizione tra la magia che tutto “può” e l’arte, in questo caso la performance, che offre alle persone la possibilità di “trasformarsi” in ciò che hanno sempre sognato di diventare.

Ad enfatizzare la dimensione magica di questa edizione, la location: Il Circo della Luna, vero e proprio tendone da circo immerso in un bosco,nei pressi di San Giovanni Teatino, piccolo comune della provincia di Chieti a pochi km da Pescara.

Bibbidi-BODY-dy-Boo, fa la PERFORMANCE tutto quel che vuoi tu,propone un programma dove ogni elemento (azioni, comparse e allestimenti) servirà a riprodurre un ambiente incantato, per offrire al pubblico, un’esperienza performativa di tipo immersiva.

A controbilanciare il tono un po’ fiabesco di questa edizione, sarà la rilettura in chiave politica della figura di Cenerentola, paradigma socio-culturale, che se riportato al contesto della Performance Art, dimostraquanto i linguaggi performativi debbano essere considerati una forma d’arte di serie A.

Da anni infatti, CAPPA porta avanti una linea progettuale, capace di dimostrare che la performance non debba essere più ritenuta la “Cenerentola” del mondo dell’arte o una forma artistica secondaria, ma un linguaggio al pari di altri medium, come la pittura e la scultura.

La rassegna, anche quest’anno, mantiene la struttura delle precedenti edizioni, con tre sezioni ovvero document, orizzonti e community.

Per la sezione document è stato coinvolto l’artista pugliese Luigi Presicce, il quale presenterà un’azione-tableau vivant dal titolo Deriso. Il progetto è stato condizionato dalla location, ovvero il tendone da circo, e dalle figure che lo animano abitualmente, i pagliacci. Nel tendone avrà luogo una durational performance pensata per affrontare il tema assai noto della derisione del Cristo e quello meno considerato dello scherno nei confronti dell’artista e della sua opera.

Sempre per la sezione document sarà presentata in anteprima, l’ultima pubblicazione di Ivan D’Alberto, intitolata CORPO.doc Performance di origine controllata, edita da Postmedia (Milano 2024). Il volume è una ricostruzione storico-artistica delle edizioni 2015-2024 del FestivalCORPO mai documentate in termini editoriali. L’autore ripercorre,passo dopo passo, tutte le performance realizzate negli ultimi 10 anni,con approfondimenti teorico-critici e un corredo fotografico esaustivo.La presentazione del libro sarà arricchita da alcune video-performance,riferite alle azioni avvenute negli anni passati durante CORPO.doc.

Per la sezione orizzonti, invece, saranno realizzati: l’intervento installativo - performativo Demoniaco di Tommaso Buldini e la performance di Rachele Montoro intitolata Astrology matters but don’t trust people with the same venus, they wanna catch you.

Demoniaco sarà un intervento di video animazione di 45 minuti, in cui archetipi dipinti, daranno vita ad un flusso di coscienza, che fonderàesoterismo e psicoanalisi. Lo spettacolo sarà accompagnato dagli interventi musicali di Riccardo Frisari e Andrea Guerrini.

Rachele Montoro invece, realizzerà un rituale, della durata di circa 30minuti, che si concluderà con una meditazione guidata. Le persone saranno invitate a prendere parte all’azione sedendosi su un tappeto posto al centro del tendone da circo. Sul tappeto saranno posizionati alcuni elementi e simboli funzionali al rituale, come la salvia, le candele e i tarocchi in ceramica, realizzati da Montoro.

Ad arricchire il programma la presenza, negli ambienti esterni de Il Circo della Luna, dei Cosplayers Daniela Fascioli e Gianluca Di Virgilio, che indosseranno abiti ispirati ai classici Disney, e l’intervento del performer Antonio Antonini intitolato Ardentia, azione a metà tra il rito apotropaico e le acrobazie estreme dei Mangiafuoco.

La sezione community si compone dalle collaborazioni che CAPPA è riuscita a mettere insieme per questa edizione di CORPO.doc e vede coinvolti: il Comune di San Giovanni Teatino (Ch), Il Circo della Luna, la Fondazione Pescarabruzzo, B&B - Casa Zen, ICO industria cartoniondulati, Cilli pubblicità, Belle Arti & Mestieri, Trattoria Il Volante, Studio Magia – Abruzzesistica, Spazio Sei, Mystic Driver Art Lab, Art Agency | consulenze per l’arte, Liceo Artistico Musicale e Coreutico “MiBe” di Pescara e tutti i membri del Centro di Archiviazione e Promozione della Performing Art.

Programma dettagliato

sabato 18 maggio h. 17.30 – 19.30

DERISO – performance di Luigi Presicce

La durational performance potrà essere fruita da poche persone alla volta (massimo 6). Per tale motivo sarà necessario comunicare la fascia oraria di visita all’indirizzo di posta elettronica:cappa.artecontemporanea@gmail.com

Negli ambienti esterni de Il Circo della Luna i Cosplayers Daniela Fascioli e Gianluca Di Virgilio indosseranno abiti ispirati ai classici Disney e potranno interagire con il pubblico partecipante

domenica 19 maggio H. 17.00 – 20,30

h. 17.00 presentazione della XIV ed. di CORPO.doc | performance e arti visive

Bibbidi-BODY-dy Boo, fa la PERFORMANCE tutto quel che vuoi tu

interverrà Silvia Pennese, presidente CAPPA

h. 17.30 presentazione del libro CORPO.doc Performance di origine controllata

interverrà Ivan D’Alberto, autore del libro e direttore artistico CAPPA

h. 18.15 DEMONIACO – installazione performativa di Tommaso Buldini

h. 19.00 ASTROLOGY MATTERS – azione e meditazioneperformativa di Rachele Montoro

h. 20.00 ARDENTIA – azione di Antonio Antonini

Negli ambienti esterni de IL CIRCO DELLA LUNA i Cosplayers Daniela Fascioli e Gianluca Di Virgilio indosseranno abiti ispirati ai classici Disney e potranno interagire con il pubblico partecipante

Durante le due giornate sarà possibile degustare gli immancabili popcorn e lo zucchero filato e si potrà prenotare un aperitivo presso gli stand gastronomici de Il Circo della Luna. Per info: 3515102111 | ilcircodellaluna@gmail.com