Finisce con l'auto in un canale: donna perde la vita a Sambuceto

Tragedia a San Giovanni Teatino. Una donna è finita con la sua automobile in un canalone ed è morta. L'incidente si sarebbe verificato questa mattina, domenica 16 febbraio in via Aterno, in località Sambuceto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti che hanno estratto il corpo dell'abitacolo. Sull'episodio anche polizia di Stato con gli agenti della squadra volante e della squadra mobile, il questore di Chieti Aurelio Montaruli e il sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Si tratterebbe di una ragazza 26enne di origine ucraina, ma residente a Chieti, la donna recuperata priva di vita all'interno della sua auto questa mattina in canale di via Aterno a Sambuceto. La scomparsa era stata denunciata dalla madre ieri sera. Dalle prime informazioni la tragedia sarebbe avvenuta mentre rincasava da una serata in un locale di Pescara. A dare l'allarme questa mattina alcuni passanti che hanno visto l'automobile nel corso d'acqua.