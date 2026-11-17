CNA Costruzioni esprime forte preoccupazione per la disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio 2027 che prevede la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d'imposta del Superbonus compensabili nel 2027, derivanti da cessione del credito o sconto in fattura per spese sostenute nel 2023.

Una misura che interviene su crediti già maturati e acquisiti, modificando le condizioni e i tempi di utilizzo sulla base dei quali le imprese hanno programmato la propria attività e assunto impegni economici e finanziari. Il differimento delle compensazioni, sottolinea l'associazione, non rappresenta un semplice spostamento delle scadenze: la diluizione su un arco temporale così lungo riduce il valore economico attuale dei crediti e comporta un aggravio finanziario per le imprese che li detengono, con possibili ripercussioni sulla liquidità, sulla capacità di investimento e sull'accesso al credito. Conseguenze particolarmente pesanti per le micro e piccole imprese, che dispongono di margini finanziari più limitati e che hanno già dovuto affrontare i ripetuti cambiamenti normativi intervenuti negli ultimi anni.

«Chiedere alle imprese un sacrificio finanziario di questa portata è inaccettabile», dichiara Riccardo Roccati, presidente nazionale di CNA Costruzioni. «Parliamo di crediti già maturati, sui quali le imprese hanno fatto legittimo affidamento per programmare investimenti, sostenere i costi dell'attività e rispettare gli impegni assunti. Non è possibile cambiare le regole a posteriori e pretendere che siano ancora una volta le imprese a sopportarne le conseguenze».

Non è la prima volta che, in sede di legge di bilancio, vengono proposte misure destinate a incidere sulle possibilità di utilizzo dei crediti fiscali. Già lo scorso anno, durante l'esame della manovra per il 2026, il Parlamento era intervenuto eliminando una disposizione che avrebbe esteso alle imprese il divieto di compensare i crediti d'imposta agevolativi con i debiti contributivi e assicurativi verso INPS e INAIL. Una correzione che aveva evitato ulteriori difficoltà finanziarie per il sistema produttivo.

«Ci troviamo nuovamente di fronte a un intervento che modifica le condizioni di utilizzo di crediti già acquisiti», sottolinea Roccati. «Lo scorso anno il Parlamento ha saputo correggere una disposizione che avrebbe penalizzato le imprese. Ci auguriamo che anche questa volta prevalga la necessità di garantire certezza alle regole e rispetto degli impegni assunti».

Per CNA Costruzioni la questione riguarda un principio fondamentale: le imprese devono poter fare affidamento su un quadro normativo stabile, soprattutto quando le decisioni già assunte hanno prodotto effetti economici e finanziari che non possono essere modificati senza conseguenze. «Chiediamo al Parlamento di sopprimere questa disposizione», conclude Roccati. «Se si ritiene necessario mantenere la possibilità di una ripartizione decennale, questa deve essere quantomeno una scelta facoltativa e non un obbligo imposto per legge. Ogni impresa deve poter decidere sulla base delle proprie esigenze finanziarie, conservando il diritto di utilizzare i crediti secondo le scadenze originariamente previste. Non possiamo continuare a chiedere sacrifici alle imprese modificando regole sulle quali hanno legittimamente fatto affidamento».

CNA Costruzioni auspica pertanto che, nel corso dell'esame parlamentare della legge di bilancio, venga eliminata la previsione della rateizzazione decennale obbligatoria o, in subordine, sia riconosciuta ai titolari dei crediti la facoltà di scegliere tale modalità, senza pregiudicare il calendario originario delle compensazioni.