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"Stop" garage nel centro di Pescara

L'Associazione “Insieme per Pescara” deposita le osservazioni alla variante urbanistica

"Stop" garage nel centro di Pescara

L'Associazione Insieme per Pescara ha depositato formalmente nei termini di legge le proprie osservazioni tecniche avverso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 15.09.2026, avente ad oggetto l'adozione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG (art. 10 L.R. 18/1983) relativa allo stop alla trasformazione dei locali commerciali in garage.

Un’azione amministrativa che l'associazione ha scelto di condurre con rigoroso spirito di servizio, ponendosi come presidio di legalità e di ascolto per il territorio.

«Il nostro intervento – dichiara il Presidente dell'Associazione, Ing. Luca Liberatinon entra nel merito di contrapposizioni di parte, ma intende sollevare questioni di metodo e di impatto economico e sociale che non possono essere ignorate. Vincolare in modo rigido e generalizzato il patrimonio immobiliare privato senza un quadro organico di incentivi alla rigenerazione urbana, senza una seria pianificazione della sosta e della mobilità, rischia di produrre l'effetto contrario: locali abbandonati e degradati, perdita di valore del piccolo risparmio e un'ulteriore contrazione della vivibilità urbana.»

L'associazione auspica che gli uffici comunali e il Consiglio vogliano esaminare con attenzione le criticità evidenziate nel documento depositato, aprendo a un confronto costruttivo che tuteli i piccoli proprietari, il commercio di vicinato, il decoro del centro cittadino e le reali esigenze di sviluppo di Pescara.

Tags: garage pescara Osservazioni trasformazione piano urbanistico associazione insieme per Pescara Locali commerciali

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