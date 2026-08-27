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Pescara, il Comune limita i cambi d’uso da negozi a garage

Domani alle 11:15 in Municipio l’incontro con l’assessore Claudio Croce e il presidente della commissione Territorio Andrea Salvati per illustrare la proposta di delibera sulle nuove regole

Pescara, il Comune limita i cambi d’uso da negozi a garage

Il Comune di Pescara ha convocato una conferenza stampa per presentare una proposta di delibera volta a introdurre limitazioni ai cambi di destinazione d’uso dei locali commerciali trasformati in garage e/o posti auto. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 28 agosto 2026, alle ore 11:15, nell’ufficio del sindaco Carlo Masci, presso il Palazzo di Città. All’incontro, rivolto alla stampa, parteciperanno il sindaco Carlo Masci, l’assessore Claudio Croce e il presidente della commissione Gestione del Territorio Andrea Salvati. La convocazione sottolinea l’interesse dell’amministrazione a confrontarsi con i media su un tema che tocca la gestione del territorio e le trasformazioni urbane del centro commerciale e residenziale.

La misura mira a regolamentare le conversioni di attività commerciali in spazi destinati alla sosta, un fenomeno che in diverse città italiane ha sollevato critiche per l’impatto sulla vivibilità dei quartieri e sulla disponibilità di servizi di prossimità. Limitare questi cambi d’uso significa, in linea di principio, tutelare la presenza di esercizi aperti al pubblico e contrastare la progressiva “desertificazione” commerciale di alcune zone.

Nel caso di Pescara, la proposta di delibera sarà illustrata nel dettaglio durante la conferenza: si prevedono indicazioni sui criteri di valutazione delle richieste, sulle eventuali deroghe e sulle procedure amministrative per chi intende modificare la destinazione d’uso di un locale. La presenza del presidente della commissione Gestione del Territorio conferma il ruolo tecnico-politico dell’organo nel definire le regole urbanistiche.

La conferenza stampa di domani rappresenta il primo atto pubblico di un iter che, una volta approvato in commissione e in consiglio comunale, potrebbe tradursi in nuove norme per proprietari e gestori di immobili. Per i giornalisti, l’occasione sarà utile per raccogliere elementi sulla motivazione della misura, sulle eventuali ricadute per i cittadini e sulle tempistiche di approvazione.

Tags: Pescara Delibera Trasformazione Negozio Garage Ultime notizie

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