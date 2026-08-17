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Movida, il Comune cerca i rappresentanti di residenti e gestori dei locali

Avviso pubblico per individuare quattro componenti del Tavolo tecnico previsto dal Piano di risanamento acustico del centro storico

Movida, il Comune cerca i rappresentanti di residenti e gestori dei locali

Il Comune di Pescara ha pubblicato un avviso per individuare i rappresentanti dei cittadini residenti e dei gestori dei locali che parteciperanno al Tavolo tecnico previsto dal Piano di risanamento acustico del centro storico, l’area interessata dai fenomeni della cosiddetta “movida”: via delle Caserme, corso Manthonè, via Flaiano, via Corfinio, via Catone, via Properzio e piazza Garibaldi.

Il Piano è stato approvato dal Consiglio comunale con la delibera numero 1 del 7 gennaio 2026, insieme alla stima dei costi degli interventi.

L’avviso prevede la partecipazione, con funzioni esclusivamente consultive, di due rappresentanti dei comitati dei cittadini residenti nell’area interessata e di due rappresentanti dei gestori dei pubblici esercizi operanti all’interno del perimetro individuato dal Piano.

I comitati dei residenti e i gestori interessati potranno comunicare i nominativi dei propri rappresentanti trasmettendo i relativi dati all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: protocollo@pec.comune.pescara.it. Le comunicazioni dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire informazione, consultazione e partecipazione della cittadinanza nell’attuazione del Piano di risanamento acustico

Le precedenti ordinanze anti-rumore hanno previsto, in determinate finestre temporali, lo 'stop' alla somministrazione ai tavoli esterni e alla vendita da asporto di alcolici dalle 24 alle 6, nelle notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e domenica e lunedì.

Tags: Movida Centro storico Pescara Piano risanamento acustico Locali Alcolici Ultime notizie via delle Caserme corso Manthonè via Flaiano via Corfinio via Catone via properzio Piazza garibaldi

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