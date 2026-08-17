“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Movida, il Comune cerca i rappresentanti di residenti e gestori dei locali
Avviso pubblico per individuare quattro componenti del Tavolo tecnico previsto dal Piano di risanamento acustico del centro storico
Il Comune di Pescara ha pubblicato un avviso per individuare i rappresentanti dei cittadini residenti e dei gestori dei locali che parteciperanno al Tavolo tecnico previsto dal Piano di risanamento acustico del centro storico, l’area interessata dai fenomeni della cosiddetta “movida”: via delle Caserme, corso Manthonè, via Flaiano, via Corfinio, via Catone, via Properzio e piazza Garibaldi.
Il Piano è stato approvato dal Consiglio comunale con la delibera numero 1 del 7 gennaio 2026, insieme alla stima dei costi degli interventi.
L’avviso prevede la partecipazione, con funzioni esclusivamente consultive, di due rappresentanti dei comitati dei cittadini residenti nell’area interessata e di due rappresentanti dei gestori dei pubblici esercizi operanti all’interno del perimetro individuato dal Piano.
I comitati dei residenti e i gestori interessati potranno comunicare i nominativi dei propri rappresentanti trasmettendo i relativi dati all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: protocollo@pec.comune.pescara.it. Le comunicazioni dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.
L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire informazione, consultazione e partecipazione della cittadinanza nell’attuazione del Piano di risanamento acustico.
Le precedenti ordinanze anti-rumore hanno previsto, in determinate finestre temporali, lo 'stop' alla somministrazione ai tavoli esterni e alla vendita da asporto di alcolici dalle 24 alle 6, nelle notti tra venerdì e sabato, sabato e domenica e domenica e lunedì.