Circonvallazione Pescara-Francavilla, a maggio controlli con lo 'speed scout'

Controlli con il sistema 'speed scout ' sulla circonvallazione Francavilla-Pescara. Sono 9 i giorni nel mese di maggio in cui la polizia municipale effettuerà la rilevazione automatica delle infrazioni. L’autovelox Speed Scout, montato sull’auto della polizia locale, rileva la velocità e altre infrazioni dei veicoli lungo la variante nelle gallerie San Silvestro e Le Piane tra Pescara e Francavilla.

L'autovelox Scout Speed viene montato sull'auto della polizia locale e da quel momento può rilevare la velocità dei veicoli attorno. Una volta selezionato il limite di velocità da controllare, gli agenti possono dare il via al pattugliamento. Questo innovativo autovelox possiede differenti opzioni di rilevamento: controlla non solo il superamento dei limiti di velocità in entrambe le direzioni di marcia, ma riesce anche a rilevare altre informazioni, quali:

guida con revisione scaduta;

guida con assicurazione scaduta;

eccesso di velocità;

divieti di sosta.

Questo il calendario dei controlli: