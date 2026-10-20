Saquella 1856 celebra 170 anni di caffè

Centosettant'anni di storia, cinque generazioni di passione imprenditoriale e un legame indissolubile con Pescara e l'Abruzzo. Saquella 1856 sceglie di celebrare questo importante anniversario proprio nel cuore della città in cui tutto ha avuto inizio, trasformando piazza della Rinascita — conosciuta da tutti come piazza Salotto — in un luogo di incontro, scoperta e condivisione. Dal 23 al 25 ottobre 2026, la storica torrefazione pescarese darà vita a un evento aperto alla cittadinanza, un'esperienza immersiva pensata per raccontare non soltanto la storia dell'azienda, ma anche l'affascinante universo che si cela dietro ogni tazzina di caffè. Per tre giorni, piazza Salotto ospiterà uno speciale pop-up Saquella 1856, uno spazio celebrativo ed esperienziale che accompagnerà i visitatori in un percorso tra passato e presente, tradizione e innovazione, attraverso attività sensoriali, momenti di approfondimento e tante occasioni per scoprire il mondo del caffè.

Il cuore dell'iniziativa sarà un percorso dedicato alla cultura del caffè, pensato per coinvolgere il pubblico attraverso i sensi e la conoscenza. I visitatori potranno immergersi nell'universo Saquella, conoscere le origini del caffè, esplorarne i profumi e gli aromi e scoprire le caratteristiche che rendono ogni miscela unica. Un'esperienza che vuole andare oltre il semplice gesto quotidiano di bere un espresso, per valorizzare tutto ciò che si nasconde dietro una tazzina: la selezione delle materie prime, la sapienza della torrefazione, la capacità di miscelare origini differenti e il patrimonio di conoscenze tramandato nel tempo.

Accanto all'area sensoriale, uno spazio sarà dedicato alla storia aziendale, ripercorrendo le tappe più significative di un'impresa familiare che, dal 1856 a oggi, ha saputo evolversi e portare la cultura dell'espresso italiano sui mercati internazionali, conservando le proprie radici abruzzesi. Il programma prevede inoltre attività, laboratori e iniziative dedicate ai visitatori, con sorprese e momenti di coinvolgimento per rendere la celebrazione un'esperienza da vivere e ricordare.

Il momento istituzionale più significativo si terrà sabato 24 ottobre alle 11.30, con la cerimonia dell'annullo filatelico a cura di Poste Italiane, organizzata in occasione dell'emissione del francobollo dedicato a Saquella 1856. Il francobollo, emesso il 3 settembre 2026 dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, appartiene alla serie tematica "Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy", un riconoscimento che celebra la storia e il contributo delle imprese italiane capaci di distinguersi per qualità, tradizione e innovazione.

A piazza Salotto, questo riconoscimento assumerà un significato ancora più speciale: attraverso l'annullo filatelico celebrativo, cittadini, appassionati e collezionisti potranno prendere parte a un momento destinato a lasciare una testimonianza tangibile dell'anniversario, anche grazie alle cartoline commemorative predisposte per l'occasione.

La scelta di celebrare i 170 anni nel centro di Pescara nasce dalla volontà della famiglia Saquella di condividere questo importante traguardo con la comunità che ha accompagnato la crescita dell'azienda. «Abbiamo voluto riportare questa celebrazione nel cuore della nostra città, perché è qui che tutto è cominciato 170 anni fa», dichiara Ilaria Saquella. «Il francobollo rappresenta per noi un riconoscimento straordinario, che premia non soltanto la storia della nostra famiglia, ma anche il lavoro di tutte le persone che, attraverso cinque generazioni, hanno contribuito alla crescita dell'azienda. Abbiamo scelto di condividere questo momento con Pescara attraverso un evento aperto a tutti, che non fosse soltanto una celebrazione, ma anche un'occasione per avvicinare le persone alla cultura del caffè, far conoscere il nostro mondo e trasmettere la passione che ci accompagna dal 1856. Crediamo che il valore di un'impresa storica risieda anche nella capacità di mantenere vive le proprie radici, pur continuando a guardare al futuro. Questo anniversario vuole essere un omaggio alla nostra storia, alla città di Pescara, al nostro Abruzzo e a tutte le persone che hanno reso possibile questo percorso».

Il programma dell'evento

Date: 23, 24 e 25 ottobre 2026

Orario: dalle 10 alle 20

Luogo: Piazza della Rinascita (piazza Salotto), Pescara

Pop-up Saquella 1856: percorsi sensoriali, storia aziendale, cultura del caffè e attività esperienziali.

Sabato 24 ottobre, ore 11.30: cerimonia dell'annullo filatelico a cura di Poste Italiane, con cartoline commemorative per cittadini e collezionisti.