Saquella 1856 sul francobollo: il 'Made in Italy' celebra l’eccellenza abruzzese

Saquella 1856 entra nella storia del Made in Italy con un francobollo dedicato, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) nell’ambito della serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”. L’annuncio è stato dato ieri mattina a Roma, nel salone del Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del sottosegretario Bergamotto e dei rappresentanti di Poste Italiane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Accanto a Saquella Caffè, altri cinque grandi marchi della produzione italiana sono stati omaggiati con nuove emissioni filateliche: Birra Forst, Eureka Macinacaffè, Ferrero, Oro Saiwa e Patatine San Carlo.

Il francobollo dedicato a Saquella Caffè raffigura il logo storico dell’azienda, rivisitato in chiave contemporanea. Completano la vignetta la dicitura “TORREFATTORI IN PESCARA” e l’anno di fondazione, “DAL 1856”, a sottolineare il profondo legame dell’azienda con il territorio abruzzese e la sua lunga storia imprenditoriale nel settore della torrefazione. La tiratura prevista per il francobollo Saquella è di 180.000 esemplari, come per Eureka Macinacaffè e Oro Saiwa, mentre per Birra Forst, Ferrero e Patatine San Carlo la tiratura sale a 225.000 copie. Le carte valori postali sono stampate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia.[mimit +1]



Alla cerimonia di presentazione era presente Ilaria Saquella, capo delegazione dell’azienda, che ha ribadito la vocazione internazionale del marchio pescarese. “Noi non esportiamo soltanto un prodotto: esportiamo cultura, emozioni e uno stile di vita”, ha dichiarato, ricordando l’intuizione del padre Enrico negli anni Settanta, quando l’azienda iniziò a rivolgersi agli italiani all’estero in cerca dei sapori e dei rituali capaci di riportarli in Italia. Quell’intuizione, secondo Ilaria Saquella, ha permesso di sviluppare “un’attitudine e una cultura dei mercati esteri che ancora oggi fa parte profondamente del nostro DNA”. Un approccio che ha trasformato Saquella da realtà locale a ambasciatrice dell’espresso italiano nel mondo.



Durante la presentazione, il ministro Adolfo Urso ha ringraziato le sei aziende celebrate, definendole imprese che “hanno costruito negli anni la storia del Made in Italy”. “Ringrazio queste aziende per quello che hanno fatto e per quello che hanno fatto prima di loro le altre generazioni che hanno costruito questa storia di impresa e per quello che con i lavoratori fanno ogni giorno per esaltare il sistema Italia”, ha dichiarato Urso. Un riconoscimento che premia non solo il successo commerciale, ma anche la capacità di mantenere viva la tradizione produttiva italiana, coniugandola con l’innovazione e la proiezione internazionale.



Per le emissioni di Saquella Caffè e degli altri marchi sono state realizzate cartelle filateliche contenenti i francobolli, cartoline affrancate e annullate, buste primo giorno di emissione, tessere e bollettini illustrativi. Tutti i francobolli e i prodotti filatelici correlati saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito filatelia.poste.it.



Un’opportunità per collezionisti e appassionati di conservare un pezzo di storia del Made in Italy, con un’attenzione particolare alle eccellenze che, come Saquella, portano il nome dell’Italia nel mondo.