Saquella 1856: Pescara celebra 170 anni di storia, cultura e passione per il caffè

Tre giorni di incontri, emozioni e condivisione. Dal 23 al 25 ottobre, Piazza della Rinascita si è trasformata nel cuore pulsante delle celebrazioni per il 170° anniversario di Saquella 1856, un evento speciale pensato non soltanto per celebrare un importante traguardo aziendale, ma soprattutto per condividerlo con la città di Pescara.

La piazza è diventata uno spazio di incontro, scoperta e partecipazione, accogliendo cittadini, famiglie e appassionati in un viaggio immersivo nel mondo del caffè. Un percorso che ha permesso ai visitatori di conoscere ciò che si cela dietro una semplice tazzina di espresso: dalle origini della materia prima alla selezione, dagli aromi alla tostatura, fino alla cultura e alla tradizione di uno dei simboli più rappresentativi del Made in Italy.

Momento particolarmente significativo è stata la cerimonia dell'annullo filatelico del 24 ottobre, che ha celebrato l'emissione del francobollo dedicato a Saquella 1856, appartenente alla serie tematica delle Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy. Un prestigioso riconoscimento alla storia di un'impresa familiare che, attraverso cinque generazioni ha saputo coniugellaare tradizione, capacità e imprenditoriale e innovazione, mantenendo saldo il proprio legame con il territorio.

Il vero significato di questi tre giorni è andato oltre la celebrazione di un anniversario e il riconoscimento istituzionale. Saquella ha voluto aprire simbolicamente le porte del proprio mondo, rendendo la città partecipe di una storia lunga 170 anni e condividendo con il pubblico quel patrimonio di esperienza, conoscenze e passione che accompagna ogni giorno il lavoro dell'azienda. La grande partecipazione e le numerose testimonianze di affetto, anche dal mondo istituzionale pescarese e regionale, hanno reso questa ricorrenza ancora più significativa per Enrico, Ilaria, Bianca e Arnal per tutti i collaboratori dell'azienda.

«Abbiamo scelto di festeggiare questo importante anniversario insieme alla nostra città perché crediamo che 170 anni di storia non appartengano soltanto a un'azienda e alla famiglia che la guida, ma siano anche parte della storia del territorio in cui è nata e cresciuta», ha dichiarato Bianca Saquella. «Abbiamo voluto trasformare questa ricorrenza in un'occasione di incontro, di scoperta e di condivisione, per far conoscere da vicino il nostro mondo e la cultura del caffè. L'affetto e la partecipazione che abbiamo ricevuto rappresentano per noi il riconoscimento più bello».

Un anniversario che Saquella ha scelto di non celebrare soltanto, ma di condividere. Perché 170 anni di storia non raccontano soltanto il percorso di un'impresa, ma anche il legame profondo che, generazione dopo generazione, continua a unirla alla sua città.