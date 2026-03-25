Frase del giorno

25 Mar, 2026
  1. Home
  2. Salute
  3. Sanità abruzzese ancora in rosso. Il disavanzo è 83 milioni

Sanità abruzzese ancora in rosso. Il disavanzo è 83 milioni

E' iniziato il tavolo di confronto al Ministero della Salute sui conti della Regione e sul piano di razionalizzazione della spesa

Sanità abruzzese ancora in rosso. Il disavanzo è 83 milioni

È iniziato a Roma il confronto con il tavolo di monitoraggio dei ministeri affiancanti sulle risultanze del conto economico al quarto trimestre 2025 del sistema sanitario della Regione Abruzzo. Il dato evidenzia un risultato negativo di 83 milioni di euro, in miglioramento di circa 30 milioni rispetto al 2024. Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità, Nicoletta Verì.

Il tavolo tecnico, composto da Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute, verifica gli adempimenti regionali e valuta il risultato di gestione. Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il direttore del Dipartimento Sanità Camillo Odio e il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie del Servizio sanitario regionale Ebron D’Aristotile.

Nel corso dell’incontro i tecnici ministeriali hanno chiesto approfondimenti su alcune voci di bilancio, sui quali la Regione fornirà chiarimenti nelle prossime settimane. Il tavolo di marzo rappresenta una fase interlocutoria della verifica dei conti, che sarà definita con l’approvazione dei bilanci consuntivi 2025 delle Asl, i cui termini non sono ancora scaduti.

L'opposizione denuncia il fallimento di sette anni di gestione Marsilio-Verì del settore sanitario che rivela evidenti problemi nei servizi ai cittadini e non solo nei conti.

Tags: Sanità salute Regione abruzzo Disavanzo Conti Piano Servizi

Vedi anche

Salute Mentale, UNASAM Abruzzo: "Servizi territoriali indeboliti“
Salute

Salute Mentale, UNASAM Abruzzo: "Servizi territoriali indeboliti“

08 Ott, 2025
Sanità in profondo rosso, ora un piano ‘lacrime e sangue’
Attualità

Sanità in profondo rosso, ora un piano ‘lacrime e sangue’

24 Set, 2025
Sanità nel caos. Dirigente ‘smentisce’ la politica
Politica

Sanità nel caos. Dirigente ‘smentisce’ la politica

22 Set, 2025
Sprofondano i conti della Sanità abruzzese
Salute

Sprofondano i conti della Sanità abruzzese

09 Lug, 2025
Sanità. Approvato progetto di legge per coprire disavanzo da 122milioni
Salute

Sanità. Approvato progetto di legge per coprire disavanzo da 122milioni

24 Mag, 2024
Tagli alla sanità per i conti in rosso. Oggi la decisione
Salute

Tagli alla sanità per i conti in rosso. Oggi la decisione

23 Mag, 2024
L'Abruzzo ha pagato completamente tutti i debiti della Sanità Regionale: ma a che prezzo?
Salute

L'Abruzzo ha pagato completamente tutti i debiti della Sanità Regionale: ma a che prezzo?

29 Mar, 2017
I disastrosi conti pubblici di Chieti, Di Primio: "Risaneremo il bilancio"
Politica

I disastrosi conti pubblici di Chieti, Di Primio: "Risaneremo il bilancio"

25 Set, 2015
Buco nei conti dell'Abruzzo da 455 milioni. Di chi è la colpa?
Economia

Buco nei conti dell'Abruzzo da 455 milioni. Di chi è la colpa?

10 Lug, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661