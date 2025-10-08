Salute Mentale, UNASAM Abruzzo: "Servizi territoriali indeboliti“

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre 2025), le associazioni aderenti a UNASAM (Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale) Abruzzo – 180amici L'Aquila, Altri Orizzonti Lanciano e La Via del Sole Teramo – lanciano un appello pubblico per richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulla condizione dei servizi di salute mentale nella nostra regione.

L'appello, diffuso oggi e allegato integralmente al presente comunicato, denuncia come i Dipartimenti di Salute Mentale risultino ancora frammentati e non pienamente rispondenti ai bisogni delle persone, con una progressiva perdita di centralità dei Centri di Salute Mentale (CSM) a favore dei servizi ospedalieri.

UNASAM Abruzzo sottolinea le criticità strutturali che attraversano il sistema: difficoltà di accesso ai CSM, riduzione degli interventi psicosociali, ricorso crescente ai Trattamenti Sanitari Obbligatori, assenza di una residenzialità leggera e insufficiente integrazione tra servizi sanitari e sociali.

Particolare attenzione viene riservata anche al disagio giovanile e alla "sanitarizzazione" dei comportamenti di bambini e adolescenti, con il rischio – si legge nell'appello – di "cristallizzare carriere psichiatriche piuttosto che rispondere ai bisogni evolutivi dei minori".

Tra le proposte avanzate:

promozione dell'inserimento lavorativo e di sportelli di ascolto per adolescenti .

attivazione di abitazioni condivise e progetti con budget di cura ;

L'appello invita infine la Regione Abruzzo a riconvocare la Consulta Regionale per la Salute Mentale, ferma dal 2019, per aprire un confronto ampio e partecipato tra istituzioni, servizi e associazioni.

"È tempo di passare da un approccio ospedaliero a uno realmente comunitario e inclusivo – dichiara il referente UNASAM Abruzzo, Alessandro Sirolli –. Solo lavorando insieme possiamo favorire una società più accogliente e rispettosa dei diritti delle persone con sofferenza mentale."