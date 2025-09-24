Frase del giorno

24 Set, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Sanità in profondo rosso, ora un piano ‘lacrime e sangue’

Sanità in profondo rosso, ora un piano ‘lacrime e sangue’

Inconsiglieri del gruppo Abruzzo Insieme, Giovanni Cavallarie e Vincenzo Menna, stigmatizzano negativamente il ‘diktat’ di Marsilio ai direttori generali delle 4 Asl

Sanità in profondo rosso, ora un piano ‘lacrime e sangue’

“Altro che programmazione e rilancio: la Giunta Marsilio impone alle quattro Asl abruzzesi un diktat di 65 pagine, con il quale ordina ai direttori generali di predisporre, entro appena 7 giorni, un piano di rientro lacrime e sangue per risanare una sanità ormai al collasso. Un atto che rappresenta l’ennesima ammissione del fallimento totale della gestione sanitaria targata centrodestra”. Così i consiglieri del gruppo Abruzzo Insieme, Giovanni Cavallarie Vincenzo Menna, che definiscono il documento “Indirizzi per la programmazione triennale 2026-2028” come “l’ultimo, drammatico tentativo di coprire anni di promesse disattese e scelte politiche scellerate”. “Un documento corposo, tecnicamente impostato ma politicamente gravissimo – spiegano – che impone un taglio del 2% su beni e servizi rispetto al 2024, blocca ogni spesa per il personale, congelando di fatto le assunzioni, impone limiti agli investimenti e mette sotto pressione le direzioni generali delle Asl, costrette a scegliere in una settimana dove tagliare, cosa ridurre, quali servizi sacrificare. Altro che tutela della salute pubblica: qui si va incontro a una riduzione verticale dell’offerta sanitaria”. I consiglieri annunciano iniziative immediate in Consiglio regionale. “Stiamo già formalizzando la richiesta al presidente della Commissione Sanità Paolo Gatti di acquisire con urgenza le relazioni che ogni Asl dovrà produrre entro il 30 settembre. Vogliamo sapere esattamente quali reparti, presìdi e servizi saranno colpiti, e come intendono garantire i livelli essenziali di assistenza già oggi gravemente compromessi”, aggiungono. “Dopo anni di spot elettorali, oggi arriva la verità: non c’è più margine di manovra. La sanità abruzzese è in default, e invece di assumersi la responsabilità politica, Marsilio impone una corsa contro il tempo alle Asl – rileva Cavallari - scaricando tutto sulle loro spalle. È una resa mascherata da programmazione”. “Non possiamo permettere che questa scure cada, ancora una volta, sulla pelle degli abruzzesi. Pretendiamo trasparenza, confronto e rispetto per i cittadini. La sanità non è un bilancio da pareggiare – conclude Menna - è un diritto costituzionale da difendere.”

Tags: Sanita conti rosso abruzzo abruzzo 2015 direttore generale Piano di rientro

Vedi anche

Conti in rosso alla Asl 2. I sindacati temono il piano di rientro
Salute

Conti in rosso alla Asl 2. I sindacati temono il piano di rientro

07 Ott, 2024
Maxi debito delle Asl. I piani ‘taglia spese’ convincono i politici
Salute

Maxi debito delle Asl. I piani ‘taglia spese’ convincono i politici

28 Set, 2024
Sanità. D’Alessandro: “Siamo al terzultimo posto”
Politica

Sanità. D’Alessandro: “Siamo al terzultimo posto”

24 Set, 2024
Tagli ai servizi per ridurre i debiti dalla sanità
Salute

Tagli ai servizi per ridurre i debiti dalla sanità

10 Set, 2024
Sanità in profondo rosso. Tagli alla spesa farmaceutica ed ai servizi sanitari
Salute

Sanità in profondo rosso. Tagli alla spesa farmaceutica ed ai servizi sanitari

22 Giu, 2024
Tagli alla sanità per i conti in rosso. Oggi la decisione
Salute

Tagli alla sanità per i conti in rosso. Oggi la decisione

23 Mag, 2024
L'Abruzzo ha pagato completamente tutti i debiti della Sanità Regionale: ma a che prezzo?
Salute

L'Abruzzo ha pagato completamente tutti i debiti della Sanità Regionale: ma a che prezzo?

29 Mar, 2017
Proseguono le nomine nella sanità abruzzese. Todera nuovo direttore generale Asl-Aquila
Salute

Proseguono le nomine nella sanità abruzzese. Todera nuovo direttore generale Asl-Aquila

01 Mar, 2016
Roberto Fagnano neo direttore generale della Asl Teramo
Attualità

Roberto Fagnano neo direttore generale della Asl Teramo

10 Set, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661