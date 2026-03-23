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Referendum, anche l'Abruzzo dice "No" col 51,79%

Alta l'affluenza nelle 1.628 sezioni dislocate sul territorio: 60, 51%. I dati dei Capoluoghi di Provincia

Referendum, anche l'Abruzzo dice "No" col 51,79%

Anche l'Abruzzo ha espresso in modo netto, ma meno rispetto al dato nazionale dove il risultato è stato più schiacciante, un giudizio implacabile sul referendum costituzionale indetto dal Governo Meloni. I favorevoli alle modifiche di sette articoli della Costituzione Italiana si sono fermati al 48,21% mentre i contrari hanno toccato quota 51,79%. Il dato rilevante ha riguardato l'affluenza nelle 1.628 sezioni dislocate sul territorio. Alla chiusura dei seggi in Abruzzo, l'affluenza è stata del 60,51% ovvero 661.090 elettori su un totale di aventi diritto di 1.015.499.

Di seguito i dati dei quattro capoluoghi di provincia:

Pescara 64,48% (Si 44,45%, No 55,55%)

Chieti 61,47% (Si 48,30%, No 51,70%)

L'Aquila 66,79% (Si 47,61%, No 52,39%)

Teramo 64,27% (Si 46, 83%, No 53,17%).

#referendumcostituzionale

Tags: Referendum abruzzo Pescara chieti laquila Teramo affluenza dati

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