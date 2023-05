Il comune più ricco in Abruzzo è Scoppito

Chi lo avrebbe detto che i più ricchi abruzzesi non risiedono nel comune Capoluogo della regione L’Aquila e nemmeno a Pescara, Chieti o Teramo: vivono a Scoppito un piccolo Comune di 3.740 anime in provincia de L’Aquila con un reddito medio pro capite di 24.324 Euro. A Pescara, il reddito medio risulta essere 23.674 Euro di poco inferiore a quello de L’Aquila con 23.727 Euro. Seguono Chieti con 21.993 Euro e Teramo con 21.897 Euro. In provincia di Pescara il reddito più basso è Corvara, un comune con 210 anime, con appena 11.093 Euro, di poco superiore al comune più povero dell’intero Abruzzo, Montebello del Sangro in provincia di Chieti che di abitanti ne fa appena 81 il cui reddito è di 10.776 Euro.