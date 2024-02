Compravendite immobiliari in calo in Abruzzo: si salva solo Chieti città

Le compravendite immobiliari sono in calo in tutto l’Abruzzo. A rivelarlo è uno studio Tecnocasa che ha analizzato i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2023: in Italia sono state compravendute 507.879 abitazioni, con una diminuzione dell’11,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, a livello nazionale.

Ovviamente a pesare sulle scelte dei cittadini abruzzesi, come del resto dell’Italia, ci sono fattori importanti quali i tassi d’interesse e l’inflazione che limitano le capacità di spesa in modo notevole.