“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Affluenza record anche in Abruzzo
Alla chiusura della prima giornata aveva votato il 46,56%. Si replica oggi fino alle 15 poi inizia lo spoglio
Anche in Abruzzo, così come nel resto del paese, il referendum costituzionale sulla giustizia ha richiamato alle urne circa la metà degli aventi diritto ovvero il 46,56%. Nel caso della nostra regione, il corpo elettorale complessivo e' di 1.208.276 elettori (592.041 uomini e 616.235 donne), distribuiti nei 305 comuni, quindi alla conclusione della giornata di ieri avevano votato in 562.550. Per quanto riguarda i capoluoghi di provincia l'affluenza è stata la seguente:
L'Aquila: 53,06%
Pescara: 50,05%
Teramo: 49,88%
Chieti: 48,38%
Le operazioni di voto continueranno anche nella giornata di oggi, lunedì 23 marzo 2026. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 15 dopodiché inizieranno le operazioni di spoglio.