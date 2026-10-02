Raddoppio ferroviario Pescara-Roma: a che punto siamo?

Si terrà venerdì 2 ottobre 2026, alle ore 18:00, nella sede dell’Associazione Nuova Villa Socceto a Brecciarola, un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza, promossa dal Comune di Chieti per affrontare i temi cruciali dei lavori del raddoppio ferroviario Pescara-Roma e delle strategie di rigenerazione urbana per il quartiere.

Nell’incontro saranno illustrati gli esiti del confronto svoltosi nei giorni scorsi in Regione Abruzzo con RFI e l’Assessorato regionale alle Infrastrutture. L’appuntamento fa seguito alla nota formale inviata a RFI e alla Regione con cui si richiedono garanzie e tutele per i residenti di Brecciarola e territori limitrofi. In particolare, il Comune chiede la revisione dei criteri di riparto degli indennizzi o, in alternativa, la previsione di ulteriori opere e interventi compensativi anche di carattere sociale; il controllo puntuale della cantierizzazione e delle modalità esecutive per la sicurezza, la salute dei residenti e l’ambiente; una disciplina viaria sostenibile e sinergica con gli snodi stradali del territorio; la manutenzione viaria funzionale, il potenziamento della mobilità ferroviaria e l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con RFI, impresa, Direzione Lavori e Comune per il monitoraggio costante delle opere e la risoluzione di criticità specifiche.

L’incontro sarà anche l’occasione per delineare il futuro del quartiere e gli interventi di rigenerazione urbana, a partire dalla restituzione alla comunità dell’edificio di Casone, completamente rigenerato e destinato a nuove funzioni collettive.

“L’appuntamento di venerdì a Brecciarola risponde a un impegno preciso che la nostra Amministrazione ha assunto con i residenti: informare, condividere ed essere portavoce delle esigenze del quartiere in tutte le sedi istituzionali”, dichiara il Sindaco Giovanni Legnini. “Durante l’incontro in Regione abbiamo chiesto a RFI e alla Giunta regionale massima attenzione alle mitigazioni ambientali, alla gestione dei cantieri e alle compensazioni sul territorio. Il Comune lavorerà con determinazione per portare avanti le istanze raccolte dalla popolazione, a partire dalle opere compensative e dagli interventi per la Chiesa di San Bartolomeo, la cui riapertura è materia molto sentita dalla comunità. Al contempo, illustreremo la rigenerazione urbana del quartiere che sta prendendo forma concreta con il recupero e l’imminente riapertura dell’ex scuola di Casone, un bene restituito alla vita sociale e alle associazioni e sul quale condivideremo con la cittadinanza il futuro utilizzo degli spazi. Auspico la più ampia partecipazione di Brecciarola per costruire insieme il futuro del quartiere”.