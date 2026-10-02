Riparte la mensa scolastica nei rinnovati i locali di Via Pescara e Brecciarola

Ha ripreso regolarmente corso oggi, come programmato in base alle esigenze delle scuole e annunciato dall'Amministrazione comunale che era pronta a far ripartire da subito, il servizio di refezione scolastica in tutti i plessi di competenza del Comune di Chieti. La giornata è stata segnata da una doppia festa per la comunità scolastica, con la presenza del sindaco Giovanni Legnini, dell'assessora all'Istruzione e della geometra Emanuela Bargagli per l'inaugurazione dei rinnovati locali mensa della scuola di Via Pescara e del plesso di Brecciarola. All'evento hanno partecipato anche il sindaco emerito Diego Ferrara, la presidente della commissione istruzione Gabriella Ianiro e l'ex assessora all'Istruzione Teresa Giammarino nella scuola di Brecciarola.

Entrambi gli interventi di riqualificazione e adeguamento sono stati avviati nell'ambito di progetti finanziati con fondi PNRR, i cui iter sono stati incardinati dalla precedente amministrazione e portati a compimento dall'attuale esecutivo.

Scuola di Via Pescara (importo totale 375.945 euro) – È stata sanata una grave e complessa situazione igienico-sanitaria legata a problemi di acqua di risalita. I lavori hanno consentito di individuare la provenienza dell'infiltrazione e isolare maggiormente la porzione di solaio interessata, risolvendo definitivamente la criticità nei locali refezione. L'intervento ha compreso la ristrutturazione complessiva degli ambienti, la modifica degli accessi esterni, la posa di nuovi infissi per rendere più agevoli e sicure le vie di fuga, oltre al rinnovo totale degli arredi e delle postazioni di cottura della cucina grazie ai fondi PNRR.

Scuola di Brecciarola (importo totale 258.450 euro) – Realizzato un atteso e strategico ampliamento per rendere la mensa del plesso più funzionale, accogliente e moderna, unitamente al completo rinnovo degli arredi.

«Oggi è una giornata importante per le nostre scuole e per tante famiglie teatine. Come avevamo promesso, il servizio di mensa scolastica è ripartito regolarmente nei plessi comunali, garantendo qualità, continuità e sicurezza – così l'assessora all'Istruzione Elda Capriotti –. Siamo partiti simbolicamente dalle mense delle scuole di Via Pescara e Brecciarola per celebrare una doppia ripartenza: del servizio mensa e dei locali refezione rinati grazie al PNRR. A Via Pescara è stato risolto un problema igienico-sanitario annoso e complesso legato alle risalite di acqua, restituendo ai bambini e al personale un ambiente completamente risanato, sicuro, dotato di nuovi accessi, infissi e attrezzature di cottura all'avanguardia. A Brecciarola abbiamo concretizzato un ampliamento e un rinnovo degli arredi da tempo attesi dalle famiglie. Questi importanti risultati sono frutto di un percorso virtuoso seguito dal settore Lavori Pubblici, che ringraziamo a partire dalla RUP Ivonne Elia, fino all'architetto Emanuela Bargaglia che ha seguito le attività. Garantire locali mensa sani, belli e funzionali è un dovere prioritario verso i nostri figli e verso il mondo della scuola. Nel frattempo, insieme al consigliere Massimiliano Milozzi continuiamo a lavorare per elevare ulteriormente la qualità dell'offerta: nei giorni scorsi abbiamo incontrato i rappresentanti delle associazioni agricole Coldiretti, Cia e Confagricoltura, per costruire sinergie e filiere dirette sul territorio, ponendo paletti ancora più stringenti a tutela della qualità, della genuinità dei prodotti e del cibo, ponendoci con loro un obiettivo ancora più rigoroso e ambizioso di quello del semplice chilometro zero, pur operando all'interno della cornice della convenzione già attiva. Sul piano finanziario e gestionale, infine, desidero rassicurare tutti: la continuità e la regolarità dell'erogazione della refezione sono pienamente tutelate e garantite senza interruzioni per l'intero svolgimento dell'anno scolastico».