Ferrovia Pescara-Roma. Salvini condanna le case di Manoppello

RADDOPPIO FERROVIARIO ROMA-PESCARA - Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha risposto, questo pomeriggio, all’interrogazione dell’onorevole Giulio Sottanelli sulla questione della ‘Variante PLUS’ a Manoppello. Si é appreso, dalle parole di Salvini, che non ci sarà alcun dietrofront o cambiamenti dei progetti in corso altrimenti l’infrastruttura considerata dal Governo strategica non verrà realizzata.

Sono stati stanziati 742 milioni di euro alternativi ai fondi PNRR che impongono la realizzazione degli interventi sulla Pescara Roma entro il 2026, salvo eventuali proroghe.

Dunque, l’Esecutivo Italiano di fatto conferma che andranno avanti con l’ esproprio di circa 100 abitazioni che si trovano sul tracciato ferroviario. Tra l’altro sono anche a rischio diverse aziende e relativo personale che, evidentemente, dovrà essere delocalizzato altrove.

Per vedere l’intervento in Parlamento clicca su questo video