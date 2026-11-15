Qualità della vita 2026: Bolzano al vertice, Taranto ultima

Bolzano conquista il primo posto nella 28ª edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications con l’Università Sapienza di Roma. La provincia altoatesina, guidata dalle sue performance economiche, ambientali e turistiche, scavalca Milano, scesa al secondo posto, mentre Bologna si conferma terza.

In fondo alla classifica Taranto, che perde sei posizioni e chiude al 107° posto, preceduta da Crotone e Foggia. Caltanissetta lascia l’ultima posizione, risalendo al 104°.

La qualità della vita risulta buona o accettabile in 60 province su 107, un dato in linea con l’edizione precedente. La ricerca conferma però il forte divario territoriale: la prima provincia del Sud, Isernia, si colloca al 67° posto, mentre l’ultima del Nord, Alessandria, è al 72°.

Il Nord-Est resta l’area più solida, con tutte le 22 province nei primi due gruppi di classifica. Seguono il Nord-Ovest, con 19 province su 25, e il Centro, con 18 su 22. Nelle fasce più basse prevalgono le realtà meridionali e insulari: 37 province, come nell’edizione 2025.

Il maggiore balzo è di Belluno, che sale di 29 posizioni fino al 31° posto. Crescono anche Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, oltre a Rimini, sesta e in avanzamento di sei gradini.

Tra le flessioni più marcate figurano Monza e della Brianza, nona, Ascoli Piceno, scesa al 21° posto, Lucca (-18), Cremona (-16), Piacenza e Sassari (-12) e Udine (-10). L’Aquila perde cinque posizioni, dal 56° al 61°, aprendo il gruppo delle province con qualità della vita scarsa. Quella di Pescara e’ cresciuta di 4 posizione, salendo al 58° posto in classifica mentre quella di Chieti e’ scesa al 66° e quella di Teramo al 80 °, perdendo ben 9 posizioni.

L’indagine valuta nove aree: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e turismo, intrattenimento e cultura.

Bolzano guida le classifiche di affari e lavoro, ambiente, popolazione, reddito e ricchezza e turismo. Bologna è prima per istruzione e formazione, mentre Ancona si conferma al vertice per il sistema salute. In materia di sicurezza, Potenza sale al primo posto, seguita da Enna, Cuneo, Treviso e Ascoli Piceno. Benevento guida la classifica della sicurezza sociale, mentre Catania è ultima per qualità ambientale e Crotone chiude per il settimo anno consecutivo la graduatoria di reddito e ricchezza.

Secondo il condirettore di ItaliaOggi, Marino Longoni, l’indagine conferma il divario persistente tra Centro-Nord e Mezzogiorno, con Bolzano, Milano e Bologna capaci di offrire più servizi, infrastrutture e opportunità. Per Alessandro Polli, dell’Università Sapienza, servono interventi ad ampio spettro e di medio-lungo periodo per ridurre le vulnerabilità concentrate soprattutto nel Sud e nelle Isole.