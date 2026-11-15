Frase del giorno

15 Nov, 2026
  1. Home
  2. Società
  3. Qualità della vita 2026: Bolzano al vertice, Taranto ultima

Qualità della vita 2026: Bolzano al vertice, Taranto ultima

Milano e Bologna completano il podio e resta forte il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Male l’Abruzzo

Qualità della vita 2026: Bolzano al vertice, Taranto ultima

Bolzano conquista il primo posto nella 28ª edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications con l’Università Sapienza di Roma. La provincia altoatesina, guidata dalle sue performance economiche, ambientali e turistiche, scavalca Milano, scesa al secondo posto, mentre Bologna si conferma terza.

In fondo alla classifica Taranto, che perde sei posizioni e chiude al 107° posto, preceduta da Crotone e Foggia. Caltanissetta lascia l’ultima posizione, risalendo al 104°.

La qualità della vita risulta buona o accettabile in 60 province su 107, un dato in linea con l’edizione precedente. La ricerca conferma però il forte divario territoriale: la prima provincia del Sud, Isernia, si colloca al 67° posto, mentre l’ultima del Nord, Alessandria, è al 72°.

Il Nord-Est resta l’area più solida, con tutte le 22 province nei primi due gruppi di classifica. Seguono il Nord-Ovest, con 19 province su 25, e il Centro, con 18 su 22. Nelle fasce più basse prevalgono le realtà meridionali e insulari: 37 province, come nell’edizione 2025.

Il maggiore balzo è di Belluno, che sale di 29 posizioni fino al 31° posto. Crescono anche Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, oltre a Rimini, sesta e in avanzamento di sei gradini.

Tra le flessioni più marcate figurano Monza e della Brianza, nona, Ascoli Piceno, scesa al 21° posto, Lucca (-18), Cremona (-16), Piacenza e Sassari (-12) e Udine (-10). L’Aquila perde cinque posizioni, dal 56° al 61°, aprendo il gruppo delle province con qualità della vita scarsa. Quella di Pescara e’ cresciuta di 4 posizione, salendo al 58° posto in classifica mentre quella di Chieti e’ scesa al 66° e quella di Teramo al 80 °, perdendo ben 9 posizioni.

L’indagine valuta nove aree: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e turismo, intrattenimento e cultura.

Bolzano guida le classifiche di affari e lavoro, ambiente, popolazione, reddito e ricchezza e turismo. Bologna è prima per istruzione e formazione, mentre Ancona si conferma al vertice per il sistema salute. In materia di sicurezza, Potenza sale al primo posto, seguita da Enna, Cuneo, Treviso e Ascoli Piceno. Benevento guida la classifica della sicurezza sociale, mentre Catania è ultima per qualità ambientale e Crotone chiude per il settimo anno consecutivo la graduatoria di reddito e ricchezza.

Secondo il condirettore di ItaliaOggi, Marino Longoni, l’indagine conferma il divario persistente tra Centro-Nord e Mezzogiorno, con Bolzano, Milano e Bologna capaci di offrire più servizi, infrastrutture e opportunità. Per Alessandro Polli, dell’Università Sapienza, servono interventi ad ampio spettro e di medio-lungo periodo per ridurre le vulnerabilità concentrate soprattutto nel Sud e nelle Isole.

 

Tags: Qualità della vita 2026 bolzano bologna milano mezzogiorno report Italia oggi Province laquila classifica Teramo pescara chieti

Vedi anche

Pescara la migliore provincia del Sud Italia
Società

Pescara la migliore provincia del Sud Italia

16 Nov, 2025
Qualità della vita. Pescara e’ la prima città d’Abruzzo
Società

Qualità della vita. Pescara e’ la prima città d’Abruzzo

16 Dic, 2024
Il report sulla “qualità della vita” per fasce d’età
Società

Il report sulla “qualità della vita” per fasce d’età

28 Mag, 2024
Qualità della vita. Pescara al 41esimo posto, male le altre città abruzzesi
Società

Qualità della vita. Pescara al 41esimo posto, male le altre città abruzzesi

05 Dic, 2023
Come vivono i bambini e gli anziani a Pescara
Società

Come vivono i bambini e gli anziani a Pescara

20 Feb, 2022
"Qualita' della Vita" del Sole 24 Ore: Pescara e' al 43esimo posto
Società

"Qualita' della Vita" del Sole 24 Ore: Pescara e' al 43esimo posto

16 Dic, 2019
Classifica "Sole 24 Ore" sulla qualità della vita. Pescara migliora, male Chieti
Attualità

Classifica "Sole 24 Ore" sulla qualità della vita. Pescara migliora, male Chieti

27 Nov, 2017
A Pescara si vive male. A dirlo è un report del quotidiano Italia Oggi sulla qualità della vita
Società

A Pescara si vive male. A dirlo è un report del quotidiano Italia Oggi sulla qualità della vita

28 Nov, 2016
Qualità vita. Top Bolzano
Life Style

Qualità vita. Top Bolzano

26 Nov, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661