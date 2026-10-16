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Povertà alimentare in Abruzzo: oltre 42mila beneficiari, quasi un terzo sono minori

L'analisi di ActionAid sui dati del Ministero del Lavoro: nel 2025 aiuti alimentari a 11.774 under 18. Migliorano deprivazione materiale e insicurezza alimentare, ma cresce la povertà alimentare

Povertà alimentare in Abruzzo: oltre 42mila beneficiari, quasi un terzo sono minori

In Abruzzo sono 42.594 le persone che nel 2025 hanno beneficiato degli aiuti alimentari del programma FES Plus, tra cui 11.774 minori di 18 anni. È quanto emerge dal documento di sintesi dell'analisi sulla povertà alimentare in Italia di ActionAid, che riporta i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. I minorenni rappresentano il 27,6% dei beneficiari complessivi nella regione.

L'analisi evidenzia anche una riduzione della deprivazione alimentare materiale e sociale in Abruzzo. Nel 2024 l'incidenza è scesa al 9,8% della popolazione, rispetto al 15,7% del 2023, con 65.348 persone in meno coinvolte. L'indicatore considera sia le difficoltà economiche nell'accesso a un'alimentazione adeguata sia la possibilità di condividere pasti e occasioni di socialità.

In diminuzione anche l'insicurezza alimentare moderata o grave, che misura le esperienze di difficoltà nell'accesso al cibo, dalla riduzione della qualità e della quantità degli alimenti fino alla rinuncia ai pasti. In Abruzzo l'incidenza è passata dal 5,33% del 2023 al 2,84% del 2024, con una riduzione di 2,49 punti percentuali e 27.583 persone in meno interessate dal fenomeno.

Un andamento diverso emerge dall'indicatore della povertà alimentare relativa, basato sulla spesa delle famiglie per l'acquisto di cibo. Nel 2024 l'Abruzzo ha registrato un aumento di 2,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente, con 11.282 famiglie in più coinvolte. I tre indicatori misurano aspetti differenti del fenomeno: il miglioramento nell'accesso al cibo e nella deprivazione materiale e sociale convive quindi con un incremento delle famiglie che destinano all'alimentazione una spesa inferiore alla media nazionale pro capite.

Tags: Abruzzo aiuti alimentari Poverta Famiglie minori

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