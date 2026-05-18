Osservatorio sulla Povertà: "In Italia nuove forme di vulnerabilità"

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione dinanzi ai dati diffusi dall’Osservatorio sulla povertà dell’Antoniano, che restituiscono una fotografia economica e sociale del Paese sempre più complessa e caratterizzata da nuove forme di vulnerabilità. I numeri descrivono una realtà che non può essere liquidata come fenomeno transitorio: nel 2025 la rete Operazione Pane ha distribuito in media 57.076 pasti al mese, registrando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente; il bisogno alimentare continua a rappresentare la principale richiesta di sostegno, interessando il 28% delle famiglie e il 22% delle persone sole che si rivolgono alle strutture francescane. Accanto a questo dato, tuttavia, emerge un indicatore particolarmente significativo: per l’11% delle famiglie il problema prioritario non è più soltanto procurarsi cibo, ma riuscire a sostenere il pagamento di bollette e utenze domestiche.

A questi elementi si aggiungono ulteriori segnali di una crescente pressione economica: il 15% delle persone che si rivolgono ai centri di aiuto manifesta come esigenza primaria la ricerca di un lavoro; il 10% richiede sostegno sanitario e accesso ai farmaci; il 6% supporto psicologico e relazionale. Il dato forse più significativo riguarda però la composizione stessa della povertà contemporanea: essa non coincide più esclusivamente con l’emarginazione estrema ma coinvolge famiglie monoreddito, lavoratori precari, anziani soli e persone che fino a pochi anni fa appartenevano a fasce economicamente stabili.

Se una famiglia su dieci oggi non riesce a sostenere il costo delle bollette, il problema non può essere confinato alla dimensione dell’emergenza sociale. Ci troviamo di fronte a un progressivo deterioramento della capacità di tenuta dei bilanci familiari, determinato dalla convergenza di variabili economiche ormai evidenti: inflazione protratta, incremento del costo dell’abitare, crescita delle spese energetiche e sostanziale stagnazione dei redditi reali. L’effetto prodotto da tali dinamiche è una graduale erosione del potere d’acquisto che coinvolge fasce sociali sempre più ampie, compresi soggetti che fino a pochi anni fa rappresentavano elementi di relativa stabilità economica.

Tra le categorie che oggi mostrano segnali crescenti di vulnerabilità emerge una realtà ancora scarsamente rappresentata nel dibattito pubblico: quella dei docenti fuori sede, di ruolo e non di ruolo.

Per migliaia di insegnanti il lavoro non costituisce più automaticamente un fattore di sicurezza economica. Il valore nominale delle retribuzioni rimane sostanzialmente invariato, ma il valore reale degli stipendi continua a ridursi sotto la pressione dell’aumento generalizzato dei costi della vita. Mobilità territoriale obbligata, canoni di locazione sempre più elevati nelle grandi aree urbane, spese di trasporto in costante crescita e necessità di sostenere spesso un doppio carico economico tra luogo di servizio e residenza familiare producono una significativa contrazione del reddito effettivamente disponibile.

Si assiste a una dinamica economica che può essere interpretata come una progressiva riduzione del rendimento reale del lavoro educativo: il reddito formalmente percepito perde capacità di generare stabilità, progettualità e sicurezza. In termini sostanziali si determina una forma di impoverimento silenzioso che non coincide necessariamente con l’assenza di lavoro, ma con la crescente difficoltà nel trasformare il lavoro stesso in uno strumento di equilibrio economico.

La situazione appare ancora più delicata per il personale precario, spesso chiamato ad accettare incarichi a centinaia di chilometri dalla propria residenza, in un contesto caratterizzato da incertezza contrattuale e da costi di adattamento sempre più elevati. In tali condizioni si genera una sorta di costo sommerso della professione, una pressione economica invisibile che finisce per gravare su una categoria alla quale il Paese affida una funzione strategica e decisiva.

Il CNDDU ritiene che tale fenomeno non possa essere interpretato come una questione limitata al comparto scolastico o confinata alla dimensione sindacale. Esso investe direttamente la sostenibilità del sistema educativo nazionale e la qualità del capitale umano del Paese. Le economie più avanzate considerano l’istruzione un investimento ad alto rendimento sociale; al contrario, quando i costi associati all’esercizio della professione educativa diventano sproporzionati rispetto ai benefici economici percepiti, il rischio è quello di produrre una progressiva perdita di attrattività del settore, con conseguenze che nel lungo periodo possono incidere sulla qualità stessa dell’offerta formativa.

Per questa ragione il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani rivolge un forte appello al Giuseppe Valditara affinché si avvii una nuova stagione di analisi e intervento sulla condizione dei docenti fuori sede. Riteniamo necessaria l’istituzione presso il Ministero di un Osservatorio nazionale permanente sulla condizione economica, abitativa e professionale dei docenti fuori sede, di ruolo e non di ruolo, capace di rilevare dati reali sui costi sostenuti dagli insegnanti, sugli effetti della mobilità territoriale obbligata, sull’impatto del costo della vita nelle diverse aree del Paese e sulle ricadute che tali fattori producono sul benessere personale e sull’efficacia dell’azione educativa.

Un organismo di monitoraggio stabile consentirebbe non soltanto di fotografare una realtà oggi ancora poco misurata, ma soprattutto di elaborare interventi concreti fondati su indicatori verificabili, individuando strumenti di sostegno economico, politiche abitative dedicate, misure compensative per la mobilità e strategie di tutela del personale più esposto alle nuove vulnerabilità sociali.

La scuola italiana non può continuare a reggersi sul sacrificio individuale, sulla compressione delle aspettative di vita e sulla progressiva riduzione del potere d’acquisto dei suoi docenti. Quando la distanza tra salario percepito e costo reale dell’esistenza continua ad ampliarsi, il problema non riguarda soltanto l’economia delle famiglie; investe la coesione sociale e il futuro stesso del Paese.

Una società che riduce progressivamente il valore economico e sociale dei propri educatori rischia infatti di indebolire il più importante investimento strategico di cui dispone: la formazione delle nuove generazioni.