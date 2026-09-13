Frase del giorno

13 Set, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Controlli antidegrado alla stazione di Porta Nuova: sette...

Controlli antidegrado alla stazione di Porta Nuova: sette identificati e quattro allontanati

In piazza Berlinguer la Polizia locale è intervenuta per interrompere il bivacco e liberare l’area attigua allo scalo ferroviario. Sanzioni previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 14/2017

Controlli antidegrado alla stazione di Porta Nuova: sette identificati e quattro allontanati

Sabato pomeriggio i controlli antidegrado della Polizia locale di Pescara hanno interessato anche la zona limitrofa alla stazione di Porta Nuova. Gli agenti in servizio hanno notato un gruppo di persone in piazza Berlinguer: sette uomini, tutti extracomunitari, di età compresa tra 27 e 30 anni, sono stati identificati dalle pattuglie.

L’obiettivo dell’intervento era interrompere il bivacco, una situazione che genera degrado e preoccupa i cittadini, e liberare l’area attigua alla stazione ferroviaria. Nei confronti dei sette è scattata la sanzione prevista dalla normativa, in particolare dall’articolo 9 del decreto legislativo 14/2017. Per quattro di loro si è provveduto a comminare anche il provvedimento di allontanamento.

Sono proseguiti, inoltre, i controlli dei negozi e degli esercizi pubblici nel centro della città, e specificatamente nell'area ricompresa tra piazza Santa Caterina, Piazza Sacro Cuore e la Stazione Centrale. Le ispezioni hanno portato ad accertare quattro violazioni rispetto alle quali sono scattate, di conseguenza, quattro sanzioni. Bilance non revisionate, mancanza di etichettatura, mancanza dei prezzi di vendita, mancanza della Scia di vendita: queste le irregolarità. A queste si aggiungono altre otto sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada, essendo stata esposta la merce sul marciapiede senza alcuna autorizzazione.

Tags: stazione Portanuova Pescara Piazza Enrico berlinguer Controlli

Vedi anche

Disinfestazione contro le zanzare, nuovi interventi a Pescara Portanuova
Attualità

Disinfestazione contro le zanzare, nuovi interventi a Pescara Portanuova

25 Ago, 2026
Maxi controlli in quattro aree 'chiave' della città
Cronaca

Maxi controlli in quattro aree 'chiave' della città

07 Ago, 2026
Operazione interforze coordinata da Questura e Prefettura
Cronaca

Operazione interforze coordinata da Questura e Prefettura

25 Lug, 2026
Pescara Portanuova: uomo nei guai per possesso di quasi due chili di marijuana
Cronaca

Pescara Portanuova: uomo nei guai per possesso di quasi due chili di marijuana

22 Set, 2020
Pescara, allarme bomba in stazione
Cronaca

Pescara, allarme bomba in stazione

11 Nov, 2014
Teramo, maxi controlli di polizia. Sarà un'estate tranquilla?
Cronaca

Teramo, maxi controlli di polizia. Sarà un'estate tranquilla?

12 Lug, 2014
Inaugurazione mostra pittorica “artisti per Berlinguer”
Eventi

Inaugurazione mostra pittorica “artisti per Berlinguer”

28 Giu, 2014
Aveva solo tre anni il piccolo travolto dal treno a Portanuova
Cronaca

Aveva solo tre anni il piccolo travolto dal treno a Portanuova

25 Mag, 2014
Deruba edicola, arrestato in Stazione
Cronaca

Deruba edicola, arrestato in Stazione

02 Lug, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661