Controlli antidegrado alla stazione di Porta Nuova: sette identificati e quattro allontanati

Sabato pomeriggio i controlli antidegrado della Polizia locale di Pescara hanno interessato anche la zona limitrofa alla stazione di Porta Nuova. Gli agenti in servizio hanno notato un gruppo di persone in piazza Berlinguer: sette uomini, tutti extracomunitari, di età compresa tra 27 e 30 anni, sono stati identificati dalle pattuglie.

L’obiettivo dell’intervento era interrompere il bivacco, una situazione che genera degrado e preoccupa i cittadini, e liberare l’area attigua alla stazione ferroviaria. Nei confronti dei sette è scattata la sanzione prevista dalla normativa, in particolare dall’articolo 9 del decreto legislativo 14/2017. Per quattro di loro si è provveduto a comminare anche il provvedimento di allontanamento.

Sono proseguiti, inoltre, i controlli dei negozi e degli esercizi pubblici nel centro della città, e specificatamente nell'area ricompresa tra piazza Santa Caterina, Piazza Sacro Cuore e la Stazione Centrale. Le ispezioni hanno portato ad accertare quattro violazioni rispetto alle quali sono scattate, di conseguenza, quattro sanzioni. Bilance non revisionate, mancanza di etichettatura, mancanza dei prezzi di vendita, mancanza della Scia di vendita: queste le irregolarità. A queste si aggiungono altre otto sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada, essendo stata esposta la merce sul marciapiede senza alcuna autorizzazione.