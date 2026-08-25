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Disinfestazione contro le zanzare, nuovi interventi a Pescara Portanuova

Trattamenti antilarvali e adulticidi il 28, 29 e 31 agosto nelle aree PN-1, PN-2 e PN-3. L’attività rientra nelle misure preventive contro i virus trasmessi dalle zanzare

Disinfestazione contro le zanzare, nuovi interventi a Pescara Portanuova

Prosegue a Pescara il programma di disinfestazione predisposto da Ambiente spa, con una serie di interventi supplementari previsti anche in concomitanza con eventi pubblici e manifestazioni. L’attività rientra nelle misure di prevenzione contro la diffusione dei virus trasmessi dalle zanzare, tra cui il West Nile. A fare il punto sono stati l’assessore comunale Claudio Croce e il presidente di Ambiente spa, Riccardo Chiavaroli.

In particolare, nella zona di Pescara Portanuova sono stati programmati trattamenti di disinfestazione antilarvale e adulticida secondo il seguente calendario:


•    28 agosto: area PN-1;
•    29 agosto: area PN-2;
•    31 agosto: area PN-3.

Gli interventi straordinari sono stati programmati d’intesa con il Comune di Pescara e in accordo con la Asl. Da quanto riferito dall’amministrazione, al momento non risultano situazioni di emergenza né nel territorio regionale né nel capoluogo adriatico.

Tuttavia Comune e Ambiente spa invitano i cittadini a collaborare alle attività di prevenzione, adottando alcuni semplici accorgimenti per ridurre la proliferazione delle zanzare. In particolare, viene raccomandato di:


•    evitare la formazione di ristagni d’acqua;
•    curare con regolarità orti e giardini;
•    mantenere puliti i cantieri;
•    provvedere alla pulizia periodica di caditoie e grondaie.

Le misure servono a limitare la presenza di larve e insetti adulti e a contribuire alla prevenzione dei virus trasmessi dalle zanzare.

Tags: Disinfestazione Pescara Portanuova Virus west nile Ultime notizie

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