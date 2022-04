Pescara via Autieri, torna Luciano Zauri

IL Pescara ha esonerato il tecnico Gaetano Auteri. Con un breve comunicato stampa la società pescarese volta pagina. Fatale il ko di Lucca, che ha definitivamente estromesso il Delfino dalla corsa al terzo posto, complicando non poco il cammino nei prossimi play-off. "La Delfino Pescara 1936 comunica di avere esonerato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Gaetano Auteri. Dopo il no di Gigi Di Biagio, ex ct dell'under 21 che ieri sera aveva incontrato a cena il ds Luca Matteassi, il Pescara ha deciso di richiamare in panchina Luciano Zauri. A breve l'ufficialità, prima, il tecnico originario di Pescina, dovrà rescindere il suo contratto con il Bologna. Nel 2019 Zauri vinse il campionato Primavera 2 e a giugno dello stesso anno fu chiamato la guida della prima squadra in sostituzione di Pillon.

Costantino Spina