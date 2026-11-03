Pioggia torrenziale e disagi, Masci e Pignoli: "La città ha retto, sistema efficiente"

Pescara è stata interessata nella giornata odierna da una pioggia torrenziale e incessante, con un quantitativo d'acqua enorme che ha messo a dura prova la rete delle acque bianche e provocato alcuni disagi, soprattutto nella zona nord della città. Criticità che, secondo il sindaco Carlo Masci, sono state fortunatamente risolte in tempi brevi grazie all'intervento immediato della Protezione Civile comunale, degli operatori di Ambiente e della Polizia Locale, che hanno lavorato senza sosta per ripristinare la normalità.

"L'eccezionalità della pioggia caduta nell'arco di poche ore ha causato allagamenti in punti storicamente critici, come via Spaventa – ha spiegato il primo cittadino –. Ma soprattutto a Portanuova, zona perennemente allagata in queste circostanze, il sistema ha retto e i disagi causati dall'acqua sono stati molto più contenuti che in passato. Il dato oggettivo è uno: già dopo mezzogiorno tutte le strade erano state liberate e riaperte al traffico e tutti i sottopassi, che si allagavano e spesso venivano chiusi in occasione di queste piogge, stavolta sono rimasti aperti. Anche le idrovore hanno funzionato, contribuendo a liberare rapidamente i tratti stradali interessati".

Masci ha poi rivendicato l'efficacia degli interventi infrastrutturali realizzati, in particolare la vasca di prima pioggia dello stadio: "Ha funzionato perfettamente, tant'è che la zona di via Pepe e di via Marconi, che quando pioveva si ritrovava con i negozi pieni d'acqua finanche a mezzo metro dal pavimento, non ha avuto alcun problema. Quando saranno completati tutti gli interventi previsti per le vasche di prima pioggia, in particolare della Madonnina e del lungofiume dei Poeti, riusciremo ad attenuare ulteriormente le criticità presenti in quelle zone. Questo non avviene per caso, ma è il risultato di una programmazione seria e di investimenti che questa Amministrazione ha messo in campo".

Il sindaco ha quindi respinto al mittente le accuse dell'opposizione sulla presunta mancata comunicazione: "La Protezione Civile regionale ha regolarmente diramato il proprio bollettino e il Comune ha pubblicato l'allerta intorno alle 4:30 del mattino, dando a tutti la possibilità di prendere coscienza dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche, con aggiornamenti continui sulla situazione delle strade sui social e sul canale WhatsApp del Comune". Quindi l'affondo: "Davanti al lavoro di donne e uomini che si sono mobilitati fin dalle prime ore del mattino per garantire la sicurezza dei cittadini, l'opposizione avrebbe fatto meglio a osservare un rispettoso silenzio. Invece, ancora una volta, abbiamo assistito a polemiche strumentali, a falsità e a uno sciacallaggio politico che non rende un buon servizio alla città. Noi continuiamo a lavorare, con i fatti e non con le chiacchiere vuote".

Sulla stessa linea l'assessore alla Protezione Civile Massimiliano Pignoli, che ha ricostruito l'operato della macchina comunale: "I volontari della Protezione Civile comunale sono scesi in strada fin dalle prime ore del mattino, intervenendo immediatamente nelle zone in cui si sono registrate le maggiori criticità. Abbiamo mobilitato uomini, mezzi comunali e idrovore nei tratti stradali che necessitavano di interventi urgenti, mentre altre squadre sono state impegnate nel monitoraggio del lungofiume e delle altre aree sensibili della città. Siamo stati operativi fin dal primo momento, non ci siamo mai fermati e continueremo a garantire la nostra presenza sul territorio".

Pignoli ha espresso un ringraziamento ai volontari e agli agenti della Polizia Locale: "Ancora una volta hanno dimostrato professionalità, disponibilità e grande spirito di servizio". E ha replicato alle critiche: "Dispiace constatare che, anche davanti a un evento meteorologico di questa portata, l'opposizione non abbia perso occasione per alimentare polemiche. Proprio oggi, osservando quello che purtroppo è accaduto in altri Comuni abruzzesi e che a Pescara non si è verificato, qualcuno avrebbe dovuto praticare la nobile arte del silenzio". Poi la chiosa finale: "La verità è che, nonostante la quantità eccezionale di acqua caduta, tutte le criticità sono progressivamente rientrate e la città è tornata alla normalità già nella tarda mattinata. Questo è il risultato di un sistema che ha risposto tempestivamente e di una macchina operativa che ha dimostrato di saper affrontare situazioni complesse. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità assoluta. Noi continueremo a lavorare sul territorio, senza proclami e senza polemiche, perché la Protezione Civile si fa con la presenza, con l'impegno e con gli interventi concreti, non con i video sui social o con le strumentalizzazioni politiche".