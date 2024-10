Sulmona diventa protagonista nella Protezione Civile

Un accordo di collaborazione fra il comune di Sulmona e l’agenzia regionale di Protezione Civile è stato sottoscritto questa mattina, nel capoluogo Peligno, tra il direttore dell’agenzia regionale Mauro Casinghini e il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero.



L’accordo è finalizzato alla collaborazione nelle attività di protezione civile e prevede la realizzazione di un polo logistico regionale di Protezione Civile da realizzare nella Città di Sulmona.



In forza dell’accordo il Comune di Sulmona concede in comodato d’uso gratuito alla Giunta Regionale d’Abruzzo – Agenzia Regionale di Protezione Civile, per le finalità relative alle competenze specifiche della Protezione Civile Regionale e nell’ottica della costituzione di un polo logistico regionale e di coordinamento nella Città di Sulmona, una porzione di immobile consistente in locali e magazzini già utilizzati quale sede del Centro Operativo Comunale di Sulmona, in via Valletta.