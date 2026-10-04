Pianella “Capitale della Protezione Civile”

Pianella si prepara a diventare, ancora una volta, una piccola “Capitale della Protezione Civile”. Dal 10 al 18 ottobre la Settimana Nazionale della Protezione Civile 2026 porterà in paese un ricco programma di iniziative dedicate alla prevenzione, alla conoscenza dei rischi e al valore del volontariato, con il coinvolgimento di volontari, cittadini, scuole, istituzioni e attività commerciali. Istituita nel 2019 e celebrata in corrispondenza del 13 ottobre, Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri, la Settimana ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare la popolazione sui temi della protezione civile e dei corretti comportamenti di autoprotezione.

Le iniziative partiranno già nei giorni precedenti: fino al 18 ottobre i commercianti del centro storico esporranno nelle vetrine una divisa di Protezione Civile, come segno di riconoscenza verso le donne e gli uomini che dedicano volontariamente tempo e competenze al servizio della comunità.

Il cuore del programma sarà Palazzo De Caro, dove il 10 ottobre verrà inaugurata la mostra fotografica “Nel cuore dell’emergenza”, curata da Modavi Protezione Civile Pianella e AMA Pianella e visitabile fino al 18 ottobre.

Attraverso immagini e testimonianze reali, la mostra ripercorrerà emergenze, esercitazioni, attività formative e preventive svolte negli anni a livello locale, regionale e nazionale. Modavi Pianella opera nell’ambito del Coordinamento Modavi Abruzzo e fa parte della Colonna Nazionale Modavi Protezione Civile.

«In tredici anni sono davvero tante le attività che abbiamo portato avanti», sottolinea il presidente di Modavi Pianella, Piero Tatilli. «Attraverso le fotografie vogliamo raccontare le emergenze nelle quali abbiamo dato il nostro contributo sul territorio, in Abruzzo e in altre regioni italiane, ma anche tutto il lavoro di formazione, prevenzione ed esercitazione che c’è dietro una divisa».

Particolare attenzione sarà riservata alle nuove generazioni, con un incontro divulgativo rivolto agli studenti delle scuole di Pianella dedicato alla meteorologia, ai fenomeni atmosferici e ai rischi ad essi connessi.

Un secondo appuntamento, aperto alla cittadinanza, sarà invece dedicato al Numero Unico Europeo di Emergenza 1-1-2, per comprendere il funzionamento del servizio, il percorso di una chiamata di emergenza e le regole per un utilizzo corretto.

Per entrambi gli incontri Modavi Pianella ospiterà personale qualificato dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo.

La settimana si chiuderà con “Modavi Kids” in Piazza dei Vestini, un percorso ludico-educativo pensato per i bambini, che attraverso il gioco e prove pratiche verranno avvicinati ai temi della sicurezza, della prevenzione e della Protezione Civile.

«Vogliamo che questa settimana coinvolga davvero tutta Pianella», spiega il vicepresidente di Modavi Pianella, Mirco Planamente. «Dalle attività commerciali alle scuole, dagli incontri con i cittadini fino ai bambini in piazza. La Protezione Civile non comincia nel momento dell’emergenza: nasce prima, dalla conoscenza dei rischi, dalla prevenzione e dalla consapevolezza dei comportamenti da adottare».

Per alcuni giorni Pianella diventerà così un luogo di incontro tra volontariato, scuola, istituzioni, commercio e cittadinanza, con l’obiettivo comune di costruire una comunità sempre più preparata.