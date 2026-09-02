Pescara: tre giovani denunciati per spaccio e sette allontanati

Nel corso degli ultimi controlli, la Polizia locale di Pescara ha bloccato in piazza Sacro Cuore due 16enni e un 19enne, tutti di origine egiziana, mentre cedevano hashish a un giovane. Gli agenti del Gruppo Indagini Giudiziarie, operanti in borghese, hanno monitorato a distanza il terzetto prima di intervenire, trovandoli in possesso di 65 grammi di stupefacente già suddivisi in dosi pronte per la vendita. I tre sono stati condotti nella sede della Polizia locale e denunciati per spaccio; la droga è stata sequestrata. I due minorenni sono stati collocati in una comunità educativa sulla costa, mentre il 19enne — già sottoposto a un Daspo del questore e risultatone non ottemperante — è stato denunciato a piede libero.



Sempre nell’ambito dello stesso servizio, in piazza Santa Caterina è stato fermato un uomo di 44 anni, di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per precedenti pregressi. Risultato privo di documenti e senza titolo per soggiornare in Italia, è stato condotto in questura, fotosegnalato e denunciato per violazione del Testo unico sull’immigrazione. Tra piazza Santa Caterina e via Silvio Pellico sono state inoltre identificate sette persone — uomini e donne — sanzionate perché ubriache o perché, con i loro comportamenti, infastidivano o intimorivano passanti e residenti. Per tutti è scattato il provvedimento di allontanamento dall’area.



Le operazioni si inseriscono nel nuovo presidio della Polizia locale nell’area centrale della città, attivato nei giorni scorsi su indicazione del sindaco Carlo Masci e diretto dal comandante Danilo Palestini. Il servizio copre il quadrilatero tra corso Vittorio Emanuele, via De Amicis, via Regina Margherita, corso Umberto I e piazza della Repubblica, con pattuglie a piedi in divisa e in borghese operative dalla mattina alla sera. L’obiettivo, come ribadito dallo stesso Masci, è aumentare la percezione di sicurezza per cittadini, residenti, turisti e commercianti, garantendo una presenza costante e riconoscibile. A rafforzare il monitoraggio, da fine agosto sono attive 14 nuove telecamere di ultima generazione in piazza Santa Caterina, collegate alle centrali della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine.



I controlli si svolgono in un periodo di particolare attenzione al decoro e alla sicurezza nel centro cittadino, anche alla luce dell’ordinanza sindacale contro il consumo di alcol in strada, in vigore fino al 30 settembre 2026, che ha già portato a decine di sanzioni nelle ultime uscite. Nelle settimane precedenti, diversi episodi di microcriminalità e aggressioni hanno sollecitato un intervento più strutturato, con il Comune che ha recentemente presentato anche 27 nuovi agenti di Polizia locale.