Pescara si prepara a vestirsi di festa. Oggi, venerdì 20 novembre, alle ore 17:30, il Comune di Pescara accenderà ufficialmente le luminarie natalizie, dando il via simbolico alla stagione delle festività. L'accensione avverrà all'angolo tra corso Umberto e via Firenze/via Cesare Battisti, uno dei punti nevralgici del centro cittadino, alla presenza del vicesindaco Gianni Santilli e dell'assessore Zaira Zamparelli.

L'iniziativa, dal valore complessivo di 170mila euro, rappresenta un investimento significativo da parte dell'amministrazione comunale per trasformare il cuore della città in un percorso di luce e suggestione, capace di attrarre visitatori e restituire ai pescaresi l'atmosfera tipica del periodo natalizio. Le installazioni luminose interesseranno le principali arterie del centro, da corso Umberto alle vie limitrofe, creando un itinerario scintillante che accompagnerà cittadini e turisti fino alle festività.

L'accensione di domani non sarà soltanto un momento tecnico, ma un vero e proprio appuntamento collettivo: un'occasione per ritrovarsi e condividere l'inizio delle celebrazioni natalizie, in un anno in cui la voglia di normalità e di bellezza si fa sentire in modo particolare. Le luminarie, con i loro giochi di luce e i decori scenografici, contribuiranno a rendere più accoglienti le strade dello shopping e a sostenere le attività commerciali del territorio, in un periodo cruciale per l'economia cittadina.

L'investimento di 170mila euro conferma la volontà dell'amministrazione di puntare sulla qualità dell'immagine urbana e sull'attrattività del centro, offrendo ai cittadini un Natale all'insegna della luce e della condivisione. L'appuntamento è quindi per domani pomeriggio, alle 17:30, quando Pescara accenderà simbolicamente il proprio Natale.