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Natale a Pescara, la denuncia dei Giovani Dem: «Luci accese, locali spenti e strade vuote»

Emanuele Castigliego (GD Nuova Pescara) attacca l'amministrazione Masci: oltre un milione di euro per luminarie ed eventi, ma l'ordinanza "Cenerentola" resta in vigore

Natale a Pescara, la denuncia dei Giovani Dem: «Luci accese, locali spenti e strade vuote»

«Luci accese, locali spenti e strade vuote». È questa, secondo i Giovani Democratici di Nuova Pescara, la contraddizione di un'amministrazione che investe oltre un milione di euro tra luminarie ed eventi natalizi, ma allo stesso tempo estende l'ordinanza Cenerentola anche alle festività, penalizzando gli esercenti proprio nel periodo più importante per le loro attività.

A denunciarlo è Emanuele Castigliego, Segretario dei GD di Nuova Pescara, che in una nota attacca duramente la linea della giunta guidata dal sindaco Masci.

«Oltre un milione di euro per trasformare Pescara in una vetrina, ma poi si impedisce ai pescaresi di viverla. Il Natale non è uno spot per il sindaco – afferma Castigliego – Le luminarie non bastano a fare il Natale: servono strade vive, attività aperte e occasioni di incontro».

Secondo i Giovani Democratici c'è anche una questione generazionale: durante le festività «tanti giovani che studiano e lavorano fuori tornano a Pescara per riabbracciare le famiglie e ritrovare gli amici. Limitare i momenti di convivialità significa penalizzare la socialità e sottrarre vitalità alla città proprio quando dovrebbe ritrovarla».

I GD non negano l'importanza degli obiettivi di sicurezza e rispetto della quiete pubblica, ma contestano il metodo: «Si perseguono con controlli mirati e dialogo con gli esercenti, non imponendo restrizioni che rischiano di danneggiare il commercio e svuotare il centro».

«Chiediamo al sindaco Masci e alla sua giunta di mettere da parte la ricerca della visibilità e ascoltare le esigenze dei pescaresi – conclude Castigliego – Non si può parlare di rilancio del commercio e poi penalizzare chi lavora, né investire oltre un milione di euro per il Natale senza mettere i cittadini nelle condizioni di viverlo. Pescara non ha bisogno di essere soltanto illuminata per essere fotografata: ha bisogno di essere vissuta. Il Natale deve essere una festa per i pescaresi, non una passerella per il sindaco e i suoi assessori».

Tags: Luci natale eventi Pescara costo giovani democratic nuova Pescara Emanuele castilego

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