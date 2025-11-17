Frase del giorno

17 Nov, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Luci spente in Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto

Luci spente in Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto

Domani la protesta dei negozianti contro l’aumento dei pedaggi per la sosta a pagamento

Luci spente in Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto
Domani sera le luci delle vetrine degli esercizi commerciali di Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto si spegneranno subito dopo la chiusura. E’ la protesta annunciata dalle sigle del commercio e dell’artigianato pescaresi contro la delibera, annunciata dall’amministrazione comunale, che prevede l’aumento generalizzato dei prezzi delle aree di sosta a pagamento della città. La decisione è arrivata poco fa al termine di un incontro tra i rappresentanti delle principali sigle del settore (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) insieme al Comitato Amici di Corso Vittorio.

Alla protesta i promotori associano la richiesta al Comune di sospendere gli effetti della delibera, e di riunire subito un tavolo di confronto con le sigle del settore per rimodularla e riformularla nel modo migliore.
Tags: Protesta negozi corso umberto corso vittorio aumento pedaggi sosta pagamento pescara

Vedi anche

Corso Vittorio in versione "ibrida" è un disastro. Le ragioni e i perchè
Attualità

Corso Vittorio in versione "ibrida" è un disastro. Le ragioni e i perchè

10 Dic, 2014
Riapre Corso Vittorio, striscione di Forza Italia: "Pd = smog e tasse"
Cronaca

Riapre Corso Vittorio, striscione di Forza Italia: "Pd = smog e tasse"

01 Dic, 2014
Pescara, consiglio comunale straordinario su Corso Vittorio
Attualità

Pescara, consiglio comunale straordinario su Corso Vittorio

12 Nov, 2014
Pescara: il 13 novembre consiglio comunale su Corso Vittorio
Politica

Pescara: il 13 novembre consiglio comunale su Corso Vittorio

27 Ott, 2014
Corso Vittorio, Del Vecchio parla tantissimo: «Masci ferma ricorso»
Politica

Corso Vittorio, Del Vecchio parla tantissimo: «Masci ferma ricorso»

17 Set, 2014
La Sinistra riapre al traffico Corso Vittorio. E l'inquinamento?
Attualità

La Sinistra riapre al traffico Corso Vittorio. E l'inquinamento?

15 Lug, 2014
Corso Vittorio pedonale? Una buona idea contro lo Smog
Cronaca

Corso Vittorio pedonale? Una buona idea contro lo Smog

20 Gen, 2014
Il Consiglio di Stato libera la "nuova" Corso Vittorio
Attualità

Il Consiglio di Stato libera la "nuova" Corso Vittorio

10 Gen, 2014
Corso Vittorio svela le carte
Attualità

Corso Vittorio svela le carte

07 Giu, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661