Luci spente in Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto

Domani sera le luci delle vetrine degli esercizi commerciali di Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto si spegneranno subito dopo la chiusura. E’ la protesta annunciata dalle sigle del commercio e dell’artigianato pescaresi contro la delibera, annunciata dall’amministrazione comunale, che prevede l’aumento generalizzato dei prezzi delle aree di sosta a pagamento della città. La decisione è arrivata poco fa al termine di un incontro tra i rappresentanti delle principali sigle del settore (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) insieme al Comitato Amici di Corso Vittorio.



Alla protesta i promotori associano la richiesta al Comune di sospendere gli effetti della delibera, e di riunire subito un tavolo di confronto con le sigle del settore per rimodularla e riformularla nel modo migliore.