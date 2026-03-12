Pescara in lutto: addio a Giovanni Cecamore, storico tabacchino dei Colli

La città di Pescara, e il quartiere dei Colli in particolare, perde oggi un pezzo della sua storia e della sua identità. Si è spento questa mattina, all’età di 90 anni, Giovanni Cecamore, il titolare della storica rivendita di tabacchi di via Colle Innamorati, punto di riferimento per intere generazioni di residenti. Giovanni non era solo un commerciante, ma un testimone della trasformazione della zona dei Colli. La sua attività, un vero presidio sociale del quartiere, è oggi portata avanti con la stessa dedizione dal figlio Leo. Proprio per la longevità e l'importanza del servizio offerto alla comunità, la Tabaccheria Cecamore era stata insignita nel 2015 del prestigioso riconoscimento di "Attività Storica", un premio che aveva celebrato decenni di lavoro e sacrificio. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro della zona, suscitando profondo cordoglio tra i clienti di una vita e i colleghi commercianti. La Camera Ardente è stata allestita presso l’obitorio dell’ospedale civile di Pescara, dove in queste ore amici e conoscenti si stanno stringendo attorno alla famiglia, mentre domani, venerdì 13 marzo, alle ore 11:00 presso la Basilica della Madonna dei Sette Dolori, ci sarà l'ultimo saluto

Con Giovanni Cecamore se ne va un uomo d'altri tempi, capace di accogliere chiunque con un sorriso e la saggezza di chi ha dedicato la vita al lavoro e alla propria terra. Alla famiglia Cecamore giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di AbruzzoIndependent.